Врач назвала продукты, которые лучше всего поддерживают иммунитет осенью

Врач-диетолог Марина Аплетаева в беседе с RT рассказала, какие продукты лучше всего помогают поддерживать иммунитет в осеннее время.

Особенно защищает от болезней вещество бета-каротин, которое содержится в продуктах насыщенного оранжевого и жёлто-оранжевого цвета.

— Жёлто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри жёлтая, тыква, морковь, дыня. Эти продукты богаты бета-каротином — веществом, которое является предшественником витамина А, — отметила Аплетаева.

По её словам, именно витамин А защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов. Любопытно, но встретить его можно ещё и в молочных продуктах.

— Ещё одно преимущество витамина А — он запасается. Мы можем сделать некое хранилище этого бета-каротина в печени и в нужный момент его трансформировать в этот важный и нужный витамин, — добавила врач.