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Врач назвала продукты, которые лучше всего поддерживают иммунитет осенью

Все они доставляют в организм самые разные витамины и полезные вещества.

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Врач-диетолог Марина Аплетаева в беседе с RT рассказала, какие продукты лучше всего помогают поддерживать иммунитет в осеннее время.

Особенно защищает от болезней вещество бета-каротин, которое содержится в продуктах насыщенного оранжевого и жёлто-оранжевого цвета.

Жёлто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри жёлтая, тыква, морковь, дыня. Эти продукты богаты бета-каротином — веществом, которое является предшественником витамина А, — отметила Аплетаева.

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Российские врачи рассказали Лайфу, как восполнить недостаток витаминов в борьбе против коронавируса в условиях ранней осени.

По её словам, именно витамин А защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов. Любопытно, но встретить его можно ещё и в молочных продуктах.

Ещё одно преимущество витамина А — он запасается. Мы можем сделать некое хранилище этого бета-каротина в печени и в нужный момент его трансформировать в этот важный и нужный витамин, — добавила врач.

Не менее важным является и витамин С, который влияет на целый ряд процессов. В частности, он может улучшить клеточный иммунитет и является хорошим антиоксидантом.

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