В Саратовской области семья отравилась угарным газом во сне, один человек погиб

В Саратовской области следователи выясняют обстоятельства гибели жительницы посёлка Осиновского в Марксовском районе, а также отравления ещё троих человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— Госпитализирована 61-летняя женщина, её 41-летняя дочь и 7-летняя внучка. Кроме того, медиками констатирована смерть 86-летней женщины. Пострадавшие обнаружены родственниками, — говорится в сообщении.

Для определения точной причины гибели женщины назначено судебно-медицинское исследование, однако, согласно предварительной версии, это могло произойти из-за отравления продуктами горения: в помещении кухни имеется газовая колонка. Процессуальное решение будет принято по окончании проверки.