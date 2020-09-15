На агитационных плакатах "великой" Америки Трампа нашли российскую военную технику

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа на одном из опубликованных в соцсетях агитационных плакатов, который призывает "поддержать наши войска", разместил изображения военной техники и оружия, используемых российской армией. Об этом сообщает Politico.

Как рассказал журналистам один из создателей американских истребителей F-16, силуэт самолёта на картинке не соответствует ни одному отечественному образцу, а "определённо" принадлежит российскому МиГ-29. Другой собеседник указал на оружие в руках бойца, что изображён справа. Его очертания выдают автомат АК-74.

Данная реклама демонстрировалась пользователям Интернета из США в период с 8 по 12 сентября. Авторы материала пришли к выводу, что создатели рекламы взяли для её основы стоковую фотографию из Интернета.