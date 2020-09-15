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На агитационных плакатах "великой" Америки Трампа нашли российскую военную технику

По мнению экспертов, это истребитель МиГ-29 и автомат АК-74.

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Фото © Соцсети.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа на одном из опубликованных в соцсетях агитационных плакатов, который призывает "поддержать наши войска", разместил изображения военной техники и оружия, используемых российской армией. Об этом сообщает Politico.

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По его словам, в этом он убедился в ходе личных встреч с российским президентом.

Как рассказал журналистам один из создателей американских истребителей F-16, силуэт самолёта на картинке не соответствует ни одному отечественному образцу, а "определённо" принадлежит российскому МиГ-29. Другой собеседник указал на оружие в руках бойца, что изображён справа. Его очертания выдают автомат АК-74.

Данная реклама демонстрировалась пользователям Интернета из США в период с 8 по 12 сентября. Авторы материала пришли к выводу, что создатели рекламы взяли для её основы стоковую фотографию из Интернета.

Ранее Лайф сообщал, что Twitter пометил сообщение Трампа за нарушение правил соцсети.

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