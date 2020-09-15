Трамп пригрозил ответить на атаку Ирана на США "в 1000 раз более масштабно"

Если Иран решиться атаковать США, то ответ Вашингтона будет "в тысячу раз более масштабным". Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на фоне сообщений, что Тегеран готовит нападение на Соединённые Штаты, чтобы отомстить за убийство американскими военными одного из своих лидеров — генерала Касема Сулеймани.

— Согласно сообщениям прессы, Иран, возможно, планирует убийство или другое нападение против Соединённых Штатов в отместку за убийство террористического лидера Сулеймани <...> Любое нападение Ирана на США, в любой форме, будет встречено нападением на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным, — написал Трамп на своей странице в Twitter.