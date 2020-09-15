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Трамп пригрозил ответить на атаку Ирана на США "в 1000 раз более масштабно"

Также президент США оправдал убийство иранского генерала Сулеймани, назвав его террористом.

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Президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / EPA / JOHN G. MABANGLO

Если Иран решиться атаковать США, то ответ Вашингтона будет "в тысячу раз более масштабным". Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на фоне сообщений, что Тегеран готовит нападение на Соединённые Штаты, чтобы отомстить за убийство американскими военными одного из своих лидеров — генерала Касема Сулеймани.

Согласно сообщениям прессы, Иран, возможно, планирует убийство или другое нападение против Соединённых Штатов в отместку за убийство террористического лидера Сулеймани <...> Любое нападение Ирана на США, в любой форме, будет встречено нападением на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным, — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Иран пообещал нанести ответный удар по США за убийство генерала Сулеймани

Кроме того, власти страны заявили, что никогда этого не забудут Штатам.

Напомним, генерал Касем Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с командующим элитным спецподразделением "Кудс" были убиты несколько офицеров и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Позже Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал взорвать четыре американских посольства. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты. Но и после этого иранские власти неоднократно сообщали о намерении нанести новые удары по США. В частности, по данным американских СМИ, готовилось покушение на американского посла в ЮАР.


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