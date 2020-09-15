Россия открыла границы с ещё одной страной

Российские граждане смогут беспрепятственно пересекать границу с Южной Осетией. Соответствующие распоряжения подписали глава Правительства РФ Михаил Мишустин и власти Южной Осетии.
— Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из неё, введённые из-за распространения новой коронавирусной инфекции, — сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Для тех, кто хочет за границу. Нужно ли ехать в Стамбул прямо сейчасВ августе ограничительные меры по борьбе с коронавирусом были немного ослаблены — теперь можно летать в Турцию. Лайф проверил, нужно ли ехать сейчас в Стамбул и как там насчёт масочно-перчаточного режима.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал страны Европы, которые могут открыть границы для россиян осенью.