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Россия открыла границы с ещё одной страной

Многосторонний пункт пропуска Рук с 15 сентября начинает работу в обычном режиме.

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Южная Осетия. Вид на Зонкарское водохранилище. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские граждане смогут беспрепятственно пересекать границу с Южной Осетией. Соответствующие распоряжения подписали глава Правительства РФ Михаил Мишустин и власти Южной Осетии.

Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из неё, введённые из-за распространения новой коронавирусной инфекции, — сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Для тех, кто хочет за границу. Нужно ли ехать в Стамбул прямо сейчас

В августе ограничительные меры по борьбе с коронавирусом были немного ослаблены — теперь можно летать в Турцию. Лайф проверил, нужно ли ехать сейчас в Стамбул и как там насчёт масочно-перчаточного режима.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал страны Европы, которые могут открыть границы для россиян осенью.

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