Яхтсмен, миллиардер, "киприот" - владелец шахты, под завалами которой погиб горняк

Шахта на Кузбассе, где обрушилась кровля, принадлежит миллиардеру Виктору Рашникову, которого называют владельцев 12-й по размеру яхты в мире. Под управлением Рашникова один из крупнейших металлургических комбинатов России - ММК - ушел в кипрские офшоры. Как это произошло — в материале Лайфа.

В понедельник в Кемеровской области в штреке шахты «Чертинская-Коксовая» произошло обрушение, в момент ЧП там находилось около сотни горняков. Один из них погиб, другой пропал без вести. Шахта принадлежит Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). Это один из крупнейших металлургических комбинатов в России и СНГ, управляет им миллиардер Виктор Рашников, возглавляющий совет директоров.

Интересно, что все юрлица, непосредственно связанные с "Чертинской-Коксовой", в том числе одноименный профсоюз обанкрочены или ликвидированы. Это следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс".

В нулевых значительные доли в предприятии принадлежали государственным структурам: Министерству госимущества России, затем Росимуществу (17,5 %), а также различным частным фирмам, например, ЗАО «А-КАПИТАЛ».

В 2010-2012 годах доля государства размылась, контроль над российским металлургическим гигантом оказался у кипрских офшоров: "Минта Холдинг" и "Фулнек Энтерпрайсис Лимитед" и американского банка The Bank of New York. Об этом свидетельствую данные базы "СПАРК-Интерфакс".

В 2017-м кипрская фирма "Минта Холдинг" сосредоточила у себя большую часть акций компании — почти 85%. Ее владельцем называют долларового миллиардера Виктора Рашникова, по совместительству председателя совета директоров ММК. Вместе с ним в управлении участвует его родственница, похоже, дочь Ольга Рашникова.

Яхтовым методом

Миллиардера Рашникова называют хозяином одной из крупнейших яхт на планете — люксовой 140 метровая Ocean Victory (в полтора раза больше, чем футбольное поле). Как писал Лайф, одна заправка такой машины может обходиться ее владельцам в $500 тысяч или 32 млн рублей.

Помимо яхты Рашникова считают владельцем самолетов — бизнес джетов Bombardier Global 5000 и Gulfstream G650ER примерной стоимостью около 25 и 60 миллионов долларов соответственно. Такую оценку дал эксперт Forbes.

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Свой губернатор

Основные заводы компании расположены в Челябинской области, которой с 2014-го по март 2019 года руководил Борис Дубровский, по совпадению, выходец из ММК. Дубровский с 2011 года был директором Магнитогорского металлургического комбината. До него это кресло занимал сам Рашников, который в 2011-м, похоже, решил уступить оперативное управление предприятием.

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Кстати, губернаторское кресло воспитанник ММК Борис Дубровский покинул после громкого коррупционного скандала — ФАС России обнаружила сговор между главой региона, областным министерством дорожного хозяйства и крупной компанией «Южуралмост». Предметом сговора был контракт на ремонт дорог. Кстати, предшественник Дубровского тоже «вылетел» из губернаторского кресла со скандалом, став фигурантом уголовного дела. Сейчас, если верить СМИ, он скрывается от российского правосудия в Европе.

Своровали целую экономику

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ Кирилл Кабанов говорит, что многие крупные компании в России по-прежнему прописаны в офшорах. По словам собеседника, это наносит огромный ущерб экономике страны:

— Что означает кипрская прописка? Это значит наши предприятия существуют в западных юрисдикциях. Туда уходят активы, прибыль компаний и налоги. В результате происходит обогащение узкой группы людей, а социальные проблемы здесь не решаются, — объяснил Кабанов. По его словам, активы российских предприятий выводились за рубеж в нулевых и первой половине 2010-х годов. Основную ответственность за это Кабанов возлагает на Росимущество, без согласия сотрудников которого офшоризация произойти не могла, уверяет собеседник.

— Процесс вывода ликвидных активов из российских регионов начался еще в начале 90-х при Госкомимуществе, которым управлял Анатолий Чубайс. Затем появилось Министерство госимущества и Росимущество. Была попытка развернуть этот процесс. Степашин, возглавлявший Счетную палату в 2003-м доказал, что приватизация происходила с нарушениями, — вспоминает Кабанов. На 90-х вывод денег из России не закончился, уверяет собеседник.

По его словам, когда-то Росимуществом руководила Ольга Дергунова, которая по совместительству являлась замминистра экономического развития. При ней готовилась программа [приватизации] государственных ФГУПов. Тогда появились условия для злоупотреблений. Стали активно выводить из регионов за рубеж ликвидные активы. Эту историю без Росимущества реализовать было невозможно.

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По словам Кабанова, именно там надо искать концы, а также в региональных элитах. - Как произошла офшоризация? Потихонечку стали «вымарывать» государственную долю в предприятиях, уменьшать. Вообще-то вывод российского имущества за границу, под западную юрисдикцию — это подрыв экономической безопасности России, — добавил он.