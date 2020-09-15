Депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от CoViD-19

— Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в неё входит несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24 ".

Сам Володин планирует пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в будущем. Он считает, что в первую очередь необходимо защитить тех, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям, и по другим критериям. "Потом уже подумаем о себе", — добавил председатель ГД.