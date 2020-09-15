Депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от CoViD-19

Председатель нижней палаты парламента тоже планирует пройти вакцинацию, но позже.

Часть депутатов Госдумы вошли в число добровольцев по испытанию российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

— Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в неё входит несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".