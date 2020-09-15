Депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от CoViD-19
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Председатель нижней палаты парламента тоже планирует пройти вакцинацию, но позже.
Часть депутатов Госдумы вошли в число добровольцев по испытанию российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
— Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в неё входит несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сам Володин планирует пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в будущем. Он считает, что в первую очередь необходимо защитить тех, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям, и по другим критериям. "Потом уже подумаем о себе", — добавил председатель ГД.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.