Выяснилось, кому россияне доверяют больше при покупке или продаже подержанного товара

"Юла" совместно с исследовательским агентством ResearchMe опросили 2050 россиян и выяснили, кому они больше доверяют при покупке или продаже товаров на торговой площадке.

Оценка товара

Чаще всего при покупке товаров и услуг люди обращают внимание на цену (68% опрошенных), наличие фотографий товара с нескольких ракурсов (55%) и подробного описания (36%).

Меньше всего — на количество просмотров или добавлений товаров в избранное (5%), наличие аватара у продавца (6%) и состояние онлайн (3%).

Доверие к продавцу

У 32% продавец вызывает доверие, если он находится рядом с их местоположением. Чем ближе продавец и покупатель расположены друг к другу, тем выше доверие между ними. 92% опрошенных считают надёжными продавцами и покупателями людей из своего района или округа. Пользователям из других городов доверяет лишь 42% россиян.

Предпочтения зависят от категории товаров. Как правило, покупатели ищут поблизости товары для дома и дачи, бытовую технику, детские товары, хендмейд, а также стройматериалы и инструменты. Предложения о продаже легковых автомобилей, фото- и видеокамер, запчастей и автотоваров — в радиусе более 200 км.

Проверка товаров

Самый популярный метод — общение в чате для выяснения дополнительной информации о товаре (48%). 41% опрошенных звонят, 12% звонят по видеосвязи.