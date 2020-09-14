Флагманы больше не нужны? Realme X3 SuperZoom снимает как Huawei, но стоит втрое дешевле

Этот смартфон оснастили флагманскими фишками. Это тот случай, когда смартфоном приятно пользоваться, его хочется изучать. Но есть и проблемы. Лайф протестировал смартфон среднего класса с 60-кратным зумом.

Линейка realme X — это "убийцы флагманов". Они предлагают все лучшие возможности топовых устройств, стоя при этом как смартфоны среднего класса (35–40 тыс. руб.).

Таких смартфонов в 2020 году минимум. Брендам больше интересен баланс характеристик — лучше все параметры на среднем уровне, чем один на топовом, а остальные на низком. Они правы, но есть и узкая аудитория, которой интересны уникальные возможности.

В 2019 году вышел realme X2 Pro. Он получил топовый процессор Snapdragon 855 Plus, стереодинамики, сверхбыструю зарядку и AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц (на тот момент таких дисплеев были единицы).

В realme X3 SuperZoom сильные стороны уже другие. Его фишка — камера. Их четыре, а больше всех выделяется перископический зум. Подобные параметры предлагают Huawei P40 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra, только эта модель стоит втрое дешевле. Взяли смартфон в мини-поездки в Тулу и Кострому и протестировал там.

Зум: увеличение как у флагмана

Фото © LIFE / Денис Марков

Основных камер четыре. Разрешение — 64+8+8+2 Мпикс. Это основная камера, ультраширокоугольная, телефото и макро.

Начнем с главной фишки — увеличения кадра. Гордость realme X3 SuperZoom — съёмка с дальнего расстояния. Смартфон предлагает 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный и 60-кратный цифровой.

Приближаем, снимаем и видим, что фотография почти не потеряла качество. Детализация высокая, резкость тоже, цвета естественные.

С 10-кратным увеличением потеря качества уже ощущается: разрешение ниже, шумов больше, цвета тусклее. Впрочем, фотографии получаются достойными. Можно запечатлеть объект вдалеке.

Второй сценарий использования такой камеры — съёмка конкретной детали вроде орнамента здания. Даже с 10-кратным увеличением хорошо виден текст на табличке, хотя качество всё же не лучшее.

Другая фишка телефотокамеры — оптическая стабилизация. Это когда линза двигается вверх-вниз и влево-вправо для компенсации колебаний. Такой параметр решает главную проблему — при большом увеличении кадр почти не трясётся.

Видеосъёмка с увеличением. Обратите внимание на плавность. Фото © LIFE / Денис Марков

Это особенно важно при записи видео. Даже при 10-кратном увеличении тряска низкая, ролик получается смотрибельным, трясущиеся руки не испортят ситуацию.

Минусов у зума два — качество увеличения до х5 и после х10. В первом случае камера снимает на основной модуль, изображение обрезается программно. Из-за этого снижается качество. Во втором детализация и резкость сильно падают, текстуры объектов прорисовываются слабо, а шумов становится слишком много. У Huawei и Samsung тоже так, но в меньшей степени. Цифровой зум преподносится как главная фишка, но на деле его лучше не использовать.

Камера: удачная работа над ошибками

Фото © LIFE / Денис Марков

В realme X3 SuperZoom устранены ошибки предшественника realme X2 Pro. В устройство прошлого года поставили топовые линзы, но программное обеспечение было оптимизировано слабо, поэтому с HDR, балансом белого и ночным режимом появлялись проблемы.

Начнём со сложной ситуации: съёмка напротив солнца. Чтобы объекты не были затемнены, включаем HDR. Делаем фотографии с трёх модулей (основного, ультраширокоугольного и телефото).

Алгоритмы не подвели, во всех трёх случаях снимки получились качественными. Здание хорошо освещено, детализация высокая, цвета естественные, текстуры переданы точно.

Другой сценарий, где успех зависит от программного обеспечения, — ночная съёмка. В ней камера делает серию фото с разной экспозицией и склеивает, должны получиться фотографии с повышенной детализацией и множеством оттенков. Тут ночной режим называется "звёздным" режимом. Почему — поговорим чуть позже.

Самое сложное — памятники. Они — одного, тёмного цвета, нужно отобразить множество деталей и оттенков. Смартфон справляется с задачей, снимки получаются качественными.

Другой важный момент — работа с небом. С плохим программным обеспечением в нём будет много шумов. Тут проблем нет, небо — один из лучших моментов на ночных фотографиях. Цвет естественный, точно переданы текстуры.

Отдельный момент — чётко переданные звёзды. В этом и суть звёздного режима. Главная проблема камер — изображение звёзд не статично. Из-за длинной выдержки от звёзд остаются шлейфы. Алгоритмы звёздного режима избавляют от них и автоматически выравнивают звёзды.

Видео: оптическая стабилизация есть не у всех камер

Видео — самое спорное, что есть в смартфоне. Оптическая стабилизация есть только в телефотосенсоре, в основном нет. Тут только электронная — для компенсации колебаний края изображения программно обрезаются.

Электронная стабилизация качественная — тряска видна только в сложных ситуациях, вроде быстрой ходьбы. В остальном кадр держится стабильно, смотреть видео можно.

Предусмотрено два режима съёмки: классический и ультрастабилизация. Во втором ощущается задержка кадра, но видео получается более качественным. Снимать на ходу лучше с ультрастабилизацией.

Видео. Обычный режим. Видео © LIFE / Денис Марков

Видео. Режим ультрастабилизации. Видео © LIFE / Денис Марков

Цвета естественные, шумов минимум даже при нехватке света и съёмке ночью. Единственное — камера неуниверсальная из-за отсутствия оптической стабилизации. Впрочем, за такие деньги её нет ни у одного устройства.

Селфи-камера: модулей два, есть ли в них толк?

Фронталка тоже интересная. Камеры тут две — 32 + 8 Мп. Это обычный модуль и ультраширокоугольный с углом обзора 105°. Первый подходит для классической съёмки, второй — для группового селфи или если вы хотите запечатлеть задний план.

Качество высокое с обоих сенсоров. Цвета естественные, деталей много. В помещении появляются проблемы с балансом белого, но это проблема всех селфи-камер, по характеристикам они всегда хуже тыльных.

Добавлен портретный режим, с ним фон программно размывается. Качество хорошее. Алгоритмы определяют человека на переднем плане и чётко отделяют его от заднего плана, не ошибаются даже в сложных местах вроде волос.

Фишка селфи-камеры — ночной режим, как у основного. В нём снимок также делается на длинной выдержке, деталей и оттенков цветов становится больше. Таким режимом надо пользоваться ночью: мыло исчезает, резкость повышается.

Аппаратное обеспечение: полная противоположность предшественника

Гордость X2 Pro — топовое железо. В X3 SuperZoom на нём чуть сэкономили. Процессор — Snapdragon 855 Plus, тот же что и у предшественника. Он быстрый, работает без ограничений, но со Snapdragon 865 было бы лучше.

Впрочем, Snapdragon 855 Plus — лучше, чем семейство Snapdragon 700, которое ставят в устройства за 25–50 тыс. руб. У этого более высокий технический потенциал, его всё равно хватит на два-три года работы без ограничений, Snapdragon 700 — не факт.

Динамик здесь один, хотя звук качественный, спасибо поддержке Dolby Atmos и сертификации Hi-Res Audio. Сканер отпечатка пальца наружный, он расположен на боковой грани и совмещён с кнопкой питания.

А вот аккумулятор — плюс устройства. Ёмкость — 4200 мАч, при умеренном использовании заряда хватает на полтора дня пользования. Добавлена быстрая зарядка с мощностью 30 Ватт. За 30 минут заряд достигает 70%.

Единственное — стандарт, при котором она работает на максимум, — SuperVOOC. В России зарядное устройство с ним сложно найти, а с другими зарядками энергия будет восполняться на минимальной скорости из возможных. Исключение — 15-ваттная USB Power Delivery. Этот стандарт поддерживается, и с такой зарядкой скорость восполнения энергии будет многократно выше.

Экран: 120 Гц, но IPS

Фото © LIFE / Денис Марков

Экран — самое спорное, что есть в смартфоне. С одной стороны, частота обновления — 120 Гц. Изображение максимально плавное, пользоваться приятно.

С другой, тип матрицы — IPS. Чёрный цвет менее глубокий, чем на AMOLED, сканер отпечатка пальца не разместить под матрицу, только снаружи, а это неудобно и несовременно.

Тем не менее плюсов больше, чем минусов. По другим параметрам это стандартный экран для 2020 года. Диагональ — 6,6 дюйма, разрешение — Full HD+. Яркость высокая, цвета естественные, углы обзора широкие.

Под фронтальную камеру предусмотрен О-образный вырез. Он большой, потому что модуля два.

Итог: хотите необычный смартфон, берите

Realme X3 SuperZoom — наверное, самый интересный смартфон в этом году. В частности потому, что бренд пошёл на эксперимент и попробовал добавить все трендовые решения и найти лучшие компромиссы.

Это получилось. С прошлогодним топовым процессором всё равно проблем нет. Единственное — не хватает AMOLED-экрана и сканера отпечатка пальца под ним, так к устройству совсем не было бы претензий.