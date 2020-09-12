Истребитель ненужных волос и цветочный "надзиратель". 5 странных гаджетов от Xiaomi

Xiaomi и её суббренды делают, пожалуй, всё, кроме секс-игрушек и оружия. Очевидно, что среди такого разнообразия всего есть гаджеты, которые наверняка ускользнули от глаз даже самого преданного фаната бренда. Посему мы решили рассказать именно про самые неожиданные продукты с логотипом Xiaomi.

Чудо-швабра Xiaomi Deerma Del Mar Spray Mop

Фото © Xiaomi

Несмотря на далеко не самое благозвучное для уха русского человека название, эта штука способна покорить сердце многих домохозяек. Главной фишкой Deerma Del Mar Spray Mop является резервуар для воды над моющей частью. При нажатии курка на рукоятке из ёмкости извергается мощная струя, которая смачивает грязь перед шваброй. То есть носить с собой ведро с водой во время уборки больше не надо. Удобно. Ещё у швабры Xiaomi ну очень крутящаяся головка. С помощью двух разнонаправленных шарниров она может вращаться по нескольким осям вплоть до 360 градусов.

Цена: примерно $20, или 1500 руб.

Цветочный "надзиратель" Xiaomi Mi Flora Monitor

Фото © Xiaomi

Уверены, большинство людей, у которых есть комнатные растения, поливают их по расписанию или просто на ощупь. Сухая земля? Пора бы подлить. То же самое касается и освещения. Завял цветок? Можно переставить поближе к окну. Но есть среди цветоводов и настоящие ботаники-хардкорщики, которым важно знать о своём растении всё: влажность почвы в процентах, интенсивность света в люксах, температуру в градусах и даже уровень фертильности. Иии… Что бы вы могли подумать? Xiaomi сделала гаджет, который собирает все эти данные. Да ещё и присылает уведомления на смартфон, если где-то что-то отклонилось от нормы. С помощью приложения Mi Flora Monitor поймёт, в горшок с каким растением его посадили, и будет давать рекомендации по уходу именно за ним.

Цена: $15, или около 1100 руб.

Принтер с дополненной реальностью XPrint

Фото © Xiaomi

В нашем детстве пределом мечтания в вопросе мобильной фотографии был Polaroid. У современной молодёжи запросы выше. Просто фотографии, которая печатается за три минуты, им мало — она должна быть ещё и интерактивной. У Xiaomi, а точнее — её дочки Mijia, есть гаджет, который соответствует каждому из этих требований. Называется он XPrint. Устройство размером с пауэрбанк соединяется по Bluetooth со смартфоном и через специальное приложение распечатывает снимки. Размер полотна — 54х84 мм. Но! Снимки эти не простые. Если с помощью всё того же специального приложения навести камеру на фото, оно оживёт. Получается эффект как в волшебной газете из фильмов про Гарри Поттера.

Цена: $110, или примерно 8300 руб.

Триммер для волос в носу Xiaomi Wakeup HN1

Фото © Xiaomi

Многие мужчины знают, что с возрастом волосы с головы норовят переползти хоть в уши, хоть в нос, лишь бы не задерживаться на черепе. Так вот, специально для тех, кого такая проблема заботит, у Xiaomi тоже есть гаджет. Xiaomi Wakeup — это 13 см острейшей стали и приятного на ощупь пластика. Где пластик — корпус (кстати водонепроницаемый), а сталь — режущая головка, которая разгоняется до 10 000 оборотов в минуту. То есть Xiaomi Wakeup не оставляет растительности в неположенных местах никаких шансов. Причём расправляется штуковина с волосами максимально безболезненно: без щипков и подёргиваний.

Цена: $9, или 680 руб.

Суперштопор Xiaomi Circle Joy Round Electric

Фото © Xiaomi

Хардкорных сомелье известный китайский бренд тоже решил не обходить стороной. Для них в 2019 г. компания выпустила штопор Circle Joy Round Electric. Чем же он лучше старых, проверенных временем, советских аналогов? Всё просто. C штопором Xiaomi не придётся прикладывать никаких усилий к открытию бутылки. Ввинчивается спираль поочерёдным нажатием пары кнопок. Вытягивается она уже полностью автоматически посредством электропривода. Работает гаджет от четырёх батареек типа АА. Одного набора хватит аж на 120 бутылок. Ну или только на 120 бутылок… Всё зависит от пользователя. Всего же, как заявляет производитель, механизм готов прослужить верой и правдой на протяжении 6500 бутылок в жизни владельца.