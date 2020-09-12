Истребитель ненужных волос и цветочный "надзиратель". 5 странных гаджетов от Xiaomi

Xiaomi и её суббренды делают, пожалуй, всё, кроме секс-игрушек и оружия. Очевидно, что среди такого разнообразия всего есть гаджеты, которые наверняка ускользнули от глаз даже самого преданного фаната бренда. Посему мы решили рассказать именно про самые неожиданные продукты с логотипом Xiaomi.
Чудо-швабра Xiaomi Deerma Del Mar Spray Mop
Фото © Xiaomi
Несмотря на далеко не самое благозвучное для уха русского человека название, эта штука способна покорить сердце многих домохозяек. Главной фишкой Deerma Del Mar Spray Mop является резервуар для воды над моющей частью. При нажатии курка на рукоятке из ёмкости извергается мощная струя, которая смачивает грязь перед шваброй. То есть носить с собой ведро с водой во время уборки больше не надо. Удобно. Ещё у швабры Xiaomi ну очень крутящаяся головка. С помощью двух разнонаправленных шарниров она может вращаться по нескольким осям вплоть до 360 градусов.
Цена: примерно $20, или 1500 руб.
LG, Zanussi или Samsung? Как и какую стиральную машину выбрать в 2020 г.Одним из самых важных бытовых приборов в любом доме является стиральная машина. Важнее, пожалуй, только холодильник. Стиральная машина традиционно покупается с прицелом на всю жизнь. Почему важно не оплошать с выбором? Кто-то для себя решает этот вопрос просто: чем дороже — тем лучше. Но так ли это? Лайф решил разобраться. Рассказываем, какими стиралки бывают в 2020 г. и как не переплатить за ненужные функции.
Цветочный "надзиратель" Xiaomi Mi Flora Monitor
Фото © Xiaomi
Уверены, большинство людей, у которых есть комнатные растения, поливают их по расписанию или просто на ощупь. Сухая земля? Пора бы подлить. То же самое касается и освещения. Завял цветок? Можно переставить поближе к окну. Но есть среди цветоводов и настоящие ботаники-хардкорщики, которым важно знать о своём растении всё: влажность почвы в процентах, интенсивность света в люксах, температуру в градусах и даже уровень фертильности. Иии… Что бы вы могли подумать? Xiaomi сделала гаджет, который собирает все эти данные. Да ещё и присылает уведомления на смартфон, если где-то что-то отклонилось от нормы. С помощью приложения Mi Flora Monitor поймёт, в горшок с каким растением его посадили, и будет давать рекомендации по уходу именно за ним.
Цена: $15, или около 1100 руб.
Принтер с дополненной реальностью XPrint
Фото © Xiaomi
В нашем детстве пределом мечтания в вопросе мобильной фотографии был Polaroid. У современной молодёжи запросы выше. Просто фотографии, которая печатается за три минуты, им мало — она должна быть ещё и интерактивной. У Xiaomi, а точнее — её дочки Mijia, есть гаджет, который соответствует каждому из этих требований. Называется он XPrint. Устройство размером с пауэрбанк соединяется по Bluetooth со смартфоном и через специальное приложение распечатывает снимки. Размер полотна — 54х84 мм. Но! Снимки эти не простые. Если с помощью всё того же специального приложения навести камеру на фото, оно оживёт. Получается эффект как в волшебной газете из фильмов про Гарри Поттера.
Стелс-камера от Huawei и турбозарядка от Oppo. Технологии будущего, о которых известно уже сегодняСмартфон — одна из главных витрин технологического прогресса. Элементы питания, стандарты беспроводной связи, полупроводники — всё это и многое другое сегодня бурно развивается именно на рынке смартфонов. Поэтому, нам кажется, важно быть в курсе текущих трендов в этой отрасли и знать, что появится завтра. Как раз об опциях, которые могут появиться в телефонах в ближайшее время, мы и решили порассуждать в новом материале.
Цена: $110, или примерно 8300 руб.
Триммер для волос в носу Xiaomi Wakeup HN1
Фото © Xiaomi
Многие мужчины знают, что с возрастом волосы с головы норовят переползти хоть в уши, хоть в нос, лишь бы не задерживаться на черепе. Так вот, специально для тех, кого такая проблема заботит, у Xiaomi тоже есть гаджет. Xiaomi Wakeup — это 13 см острейшей стали и приятного на ощупь пластика. Где пластик — корпус (кстати водонепроницаемый), а сталь — режущая головка, которая разгоняется до 10 000 оборотов в минуту. То есть Xiaomi Wakeup не оставляет растительности в неположенных местах никаких шансов. Причём расправляется штуковина с волосами максимально безболезненно: без щипков и подёргиваний.
Цена: $9, или 680 руб.
Бюджетные холодильники существуют. 5 китайских брендов бытовой техники, о которых нужно знатьХолодильник — предводитель бытовой техники. Как небо лежит на плечах атланта, так и холодильник ответственен за хорошее настроение и здоровье в доме. В общем, недаром известный белорусский производитель холодильников назвался в честь титана. Все, кто хоть раз выбирал холодильник, знают про компанию "Атлант". И все знают про LG и Samsung. Про пяток европейских брендов вроде Zanussi и Indesit многие также вспомнят. А что насчёт китайцев? Кроме Haier и Hisense, пожалуй, и консультант магазина ничего не назовёт. А меж тем в Поднебесной сегодня зреет холодильная революция, как когда-то там зрела революция смартфонная. Мы решили рассказать о китайских брендах бытовой техники, о которых завтра все будут знать, как сегодня знают о Xiaomi.
Суперштопор Xiaomi Circle Joy Round Electric
Фото © Xiaomi
Хардкорных сомелье известный китайский бренд тоже решил не обходить стороной. Для них в 2019 г. компания выпустила штопор Circle Joy Round Electric. Чем же он лучше старых, проверенных временем, советских аналогов? Всё просто. C штопором Xiaomi не придётся прикладывать никаких усилий к открытию бутылки. Ввинчивается спираль поочерёдным нажатием пары кнопок. Вытягивается она уже полностью автоматически посредством электропривода. Работает гаджет от четырёх батареек типа АА. Одного набора хватит аж на 120 бутылок. Ну или только на 120 бутылок… Всё зависит от пользователя. Всего же, как заявляет производитель, механизм готов прослужить верой и правдой на протяжении 6500 бутылок в жизни владельца.
Цена: около $15, или 1100 руб.