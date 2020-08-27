Xiaomi от мира холодильников. О каких китайских брендах надо знать, чтобы экономить на бытовой технике

Холодильник — предводитель бытовой техники. Как небо лежит на плечах атланта, так и холодильник ответственен за хорошее настроение и здоровье в доме. В общем, недаром известный белорусский производитель холодильников назвался в честь титана. Все, кто хоть раз выбирал холодильник, знают про компанию "Атлант". И все знают про LG и Samsung. Про пяток европейских брендов вроде Zanussi и Indesit многие также вспомнят. А что насчёт китайцев? Кроме Haier, пожалуй, и консультант магазина ничего не назовёт. А меж тем в Поднебесной сегодня зреет "холодильная революция", как когда-то там зрела "революция смартфонная". Сегодня мы решили рассказать о китайских брендах бытовой техники, о которых завтра все будут знать, как сегодня знают о Xiaomi.

Кто правит бал?

Но для начала немного статистики. Чтобы, как говорится, ввести в курс дела. В 2019 г. мировой объём бытовых холодильников составил $35,1 млрд. А до конца 2023 г., по прогнозам, он вырастет уже до $42,9 млрд. Основными драйверами роста, считают аналитики , являются экономическая трансформация Азиатско-Тихоокеанского региона и высокий темп тамошней урбанизации. Также на рынок влияет изменение вкусовых привычек людей: из-за постоянно растущей нагрузки жители городов всё чаще обращаются к покупке замороженных блюд или готовых наборов продуктов, для хранения которых нужен современный холодильник.

Ключевыми игроками рынка на сегодня являются в основном европейские, американские и южнокорейские бренды: Electrolux, Haier, LG, Samsung, Whirlpool, Hitachi, Bosch, Hisense, Sharp и Siemens. Самым популярным форматом считается так называемый French Door. Это такие двустворчатые агрегаты на полквартиры. По итогам 2018 г. на холодильники типа French Door пришлось аж 37,3% рынка.

В России, как ни странно, премиум-сегмент тоже быстро набирает обороты. Аналитики GfK отмечают , что в 2019 г. большим спросом пользовались модели вроде Side-by-Side и 3+ Doors. Занятно и то, что в России в первом квартале 2020 г. наблюдался феноменальный спрос на холодильники в принципе. В начале марта, например, холодильники продавались на 84% лучше относительно марта 2020 г. Эксперты связали это с пандемией CoViD-19. Мол, люди сделали большие запасы еды, а после были вынуждены покупать необходимую для хранения продуктов технику.

Какие типы холодильников бывают?

Самое главное — габариты. Размер устройства напрямую зависит от формата. Общепринятых форматов четыре:

Compact — однокамерные модели объёмом до 130–150 л. Иногда включают в себя небольшие морозильные отделения. Подходят для маленьких пространств: комнат в общежитиях, гаражей, технических помещений и не только.

Combi — комбинированные решения с раздельными холодильной и морозильной камерами. Последняя может располагаться как сверху, так и снизу. Общий объём — в среднем до 350–400 л. Подойдёт для стандартной 1–3-комнатной квартиры, в которой живёт до пяти человек.

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Single Door — то же самое, что и Combi, только на морозильную и холодильную камеры приходится одна дверь. Зачастую такое решение применяется в моделях, стилизованных под ретро. Подходит для дизайнерских интерьеров в офисах, ресторанах и кафе.

Side-by-Side — холодильники с большой морозильной камерой, которая располагается не снизу или сверху, а слева. Морозилка оформлена как ещё одна холодильная камера, но уже. Зачастую в морозильную часть такого холодильника встраивается модуль управления (сенсорный экран, например) или генератор льда. Обладает общим объёмом свыше 400–450 л. Подойдёт для больших семей и загородных домов, где поблизости нет гипермаркетов. Этот формат очень популярен в США ввиду того, что там принято закупаться большими партиями раз в одну-две недели.

French Door или Multi Door — категория самых больших холодильников. Имеет до четырёх дверей: две — под большую холодильную камеру и по одной — под две маленькие морозилки. Общий объём легко может превышать 600 л. Нередко бытовая техника такого типа используется уже в кафе и ресторанах, где приходится хранить большие объёмы продуктов.

Переходим наконец к брендам.

Candy

Candy — некогда итальянская компания, основанная в 1945 г. в Милане. Изначально выпускала стиральные и посудомоечные машины. Широкую известность в России получила в нулевых. У нас бренду было настолько хорошо, что он, было дело, принялся расширяться: в 2005 г. Candy купила отечественного производителя стиральных машин "Вятка". Праздник на улице вендора продолжался долго, но в 2019 г. закончился, итальянцев купил китайский техногигант Haier.

Сильными сторонами холодильников Candy являются относительно низкая цена, доступность запчастей в сервисных центрах и дешёвое обслуживание. А всё благодаря тому, что у Candy есть фабрика в том числе и в России. Ахиллесовой пятой Candy, как отмечают мастера на форумах, являются терморегуляторы. Они выходят из строя через три-пять лет.

Цены: — до 15 000 руб. Однокамерные модели объёмом до 100 л; — 20 000—30 000 руб. Комбинированные модели общим объёмом до 370 л; — 35 000—70 000 руб. Модели типа Side-by-Side до 550 л.

Xiaomi

Уж эта-то компания точно не нуждается в представлении. Новостью здесь, пожалуй, станет только то, что из-под крыла Xiaomi выходит крупная бытовая техника (КБТ), в число которой входят и холодильники. Точнее, сама Xiaomi их не выпускает. За неё это делают суббренды, в частности Viomi, Mijia и Euna.

Из хорошего — цена, функциональность, дизайн и качество. Например, серии Mijia MiniJ и Euna — это однокамерные модели, стилизованные под ретро. Очевидно, что китайцы вдохновлялись такими брендами, как KitchenAid и Smeg. При этом стоят варианты Xiaomi до 20 000 руб. Тогда как за упомянутые оригиналы в лучшем случае придётся отвалить 60 000—80 000 руб.

Хотя и у китайцев есть дорогие варианты. Модели серии Viomi дешевле 60 000 руб. найти не получится. Однако надо понимать, что в этом случае покупатель получит, что называется, "полный фарш": Side-by-Side объёмом за 400 л, дистанционное управление, металлический корпус и не только.

Фото © Xiaomi

Самым большим минусом холодильников Xiaomi является дефицит. Так как официально холодильники в РФ не представлены, даже в Москве их найти не так просто. А экземпляры, привезённые из Поднебесной, придётся ещё и локализовать.

Цены: — 15 000—20 000 руб. Однокамерные модели с морозилкой общим объёмом до 120 л; — 50 000—60 000 руб. Модели Combi и Side-by-Side объёмом до 430 л; — 70 000—90 000 руб. Модели French Door до 600 л.

Midea

Лидер по производству бытовой техники в Китае. Компания основана в 1968 г., но начинала она не с электроники. Первые устройства Midea начали появляться в 80-х: сначала вентиляторы, а потом и кондиционеры.

Рядом с Xiaomi этот вендор расположился не просто так. В 2014 г. "китайская Apple" инвестировала в него 1,2 млрд юаней. Судя по всему, в том числе и на эти средства в 2016 г. Midea выкупила подразделения Toshiba по производству бытовой техники.

Холодильники этой компании — все как один красавцы. Уродцев не осталось даже в бюджетном сегменте. К тому же они в большинстве своём технологичные. У многих моделей есть сенсорный экран, Wi-Fi и интеллектуальные режимы.

Цены: — 7500—14 000 руб. Однокамерные модели на 40–100 л; — 30 000—50 000 руб. Модели Combi до 400 л; — 55 000—80 000 руб. Side-by-Side до 600 л; — 75 000—65 000 руб. Multi Door до 500 л.

Hisense

Ещё один мастодонт китайской промышленности. В строю с 1968 г. На сегодняшний день входит в десятку крупнейших компаний Китая. Только на родине у компании 13 фабрик. По всему миру разбросано 12 научно-исследовательских центров. В общем, Hisense обладает всеми регалиями, которыми должна обладать компания, владеющая общеизвестными брендами вроде Gorenje (вся продукция), Toshiba (телевизоры) и Ronshen (холодильники). А в Южной и Северной Америке Hisense ещё и телевизорами Sharp управляет.

Сколько отзывов про холодильники ни читали, все они исключительно положительные. От себя заметим, что, возможно, параноики будут чувствовать себя некомфортно наедине с техникой Hisense. Компания как-никак не просто китайская, а прямо государственная. Вдруг холодильник подслушивать будет? А если без шуток, то существенным минусом Hisense в РФ является небольшая сеть розничных продаж — холодильники можно купить не везде.

Фото © Hisense

Цены: — 10 000—15 000 руб. Однокамерные модели с морозилкой общим объёмом до 13 л; — 20 000—35 000 руб. Single Door объёмом до 180 л; — 30 000—65 000 руб. Combi до 460 л; — 42 000—100 000 руб. Side-by-Side до 560 л; — 44 000—88 000 руб. Multi Door до 550 л.

Haier

Добрались наконец до главного "китайца". Haier является крупнейшим производителем КБТ в мире. Единственная из всех перечисленных компаний, которая изначально занималась холодильниками. Обладает невероятными R&D-мощностями: в её активе более 10 000 патентов и 20 собственных проектных институтов. За всё время Haier установила более 400 международных стандартов для различных классов техники. Само собой, как и любая другая компания-гигант, Haier обладает целым ворохом суббрендов со всего мира: Casarte, Leader, GE Appliances (США), Fisher & Paykel (Новая Зеландия), AQUA (Япония) и Candy (Италия).

Одной из отличительных черт холодильников Haier являются эргономичность и стиль. Недаром продукция этой компании, как и, к слову, продукция Midea, неоднократно выигрывала призы Red Dot Design Award. Оная награда является своего рода "Оскаром" в сфере промышленного дизайна. Другим неоспоримым достоинством холодильников Haier является низкая цена при технологической оснащённости не хуже, чем у южнокорейских брендов.

Фото © Бизнес online

Минусы тоже есть. На форумах мастера пишут, что слабым местом холодильников Haier является электронное управление. Мол, регулярно приходится менять. С чем, впрочем, проблем никогда не возникает, поскольку запчастей в избытке.

Цены: — 30 000—70 000 руб. Combi объёмом до 500 л; — 70 000—85 000 руб. Side-by-Side до 550 л; — 80 000—230 000 руб. Multi Door до 660 л.

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Китайские производители бытовой техники развиваются очень быстро. Они стремительно наращивают свои доли рынка во всех регионах. Однако не стоит строить воздушных замков – условных LG и Samsung китайцы если и свергнут, то нескоро. Есть несколько причин так полагать.

Во-первых, между США и Китаем сегодня очень натянутые отношение. Один неверный шаг — и КНР отрежут от Северной Америки. Меж тем Штаты считаются чуть ли не крупнейшим рынком сбыта бытовой техники в целом и холодильников в частности.

Во-вторых, будущее бытовой техники за Internet of Things. Это когда все гаджеты в доме завязаны на управлении со смартфона. Та же Samsung при таком раскладе находится в более выигрышном положении, чем, например, Midea, у которой нет связующего звена для умного дома.