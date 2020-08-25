Лёгкая глажка и автовзвешивание? Функции стиральных машин, за которые нельзя переплачивать

Одним из самых важных бытовых приборов в любом доме является стиральная машина. Важнее, пожалуй, только холодильник. Стиральная машина традиционно покупается с прицелом на всю жизнь. Почему важно не оплошать с выбором? Кто-то для себя решает этот вопрос просто: чем дороже — тем лучше. Но так ли это? Лайф решил разобраться. Рассказываем, какими стиралки бывают в 2020 г. и как не переплатить за ненужные функции.

Начнём с самого базового — с брендов. После беглого изучения ассортимента какого-нибудь "М.Видео" в ближайшем торговом центре может показаться, что рынок стиральных машин между собой делят LG, Samsung и ещё пара-тройка полузабытых Zanussi и Electrolux.

На деле же марок не меньше, чем среди смартфонов. Вот только 10 самых популярных: LG, Samsung, Zanussi, Electrolux, AEG, Whirlpool, Bosch, Indesit, Siemens и Ariston. В общем, глаза разбегаются. Чего, на самом деле, вендоры и добиваются.

Мы не зря сравнили стиральные машины со смартфонами. На рынке бытовой техники, как и в случае с электроникой, производители часто плодят суббренды. В каждом случае это делается с одной целью — фрагментировать рынок и расфокусировать внимание потребителя. Вот несколько примеров.

Beko = Grundig = Vestel. Изначально Beko — это турецкий производитель бытовой техники, который в нулевых подмял под себя немецкую компанию Grundig, а после и местную компанию Vestel.

AEG = Electrolux = Zanussi. В этом конгломерате вообще чёрт ногу сломит. Главное, что нужно усвоить, — AEG является материнским брендом Electrolux. В свою очередь, и Electrolux приобрёл много других марок, включая некогда итальянскую Zanussi.

Whirlpool = Indesit = Ariston. Главный в этой тройке — американский бренд Whirlpool. Скупив всё что можно в США (включая KitchenAid), в 2014 г. корпорация Whirlpool подумала, что ей пора доминировать и в Европе. Где к тому времени бал правил итальянский Indesit с премиальным суббрендом Hotpoint Ariston.

Bosch = Siemens. Начнём с того, что Bosch в принципе долгое время входила в тройку крупнейших производителей бытовой техники. Siemens — это только один из активов немецкой компании. Также конгломерату принадлежат малоизвестные в России Gaggenau, Ness, Constructa и не только.

Узкая или полноразмерная?

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Не будем тратить время на банальности. Все знают, что есть машины с вертикальной и горизонтальной загрузкой. Но несмотря на это, в 9 из 10 случаев выбор потребителя падает на второй вариант. С ними и разберёмся.

Первый вопрос, который встаёт перед потребителем: брать узкую машину или полноразмерную? Исторически принято считать: чем больше стиралка, тем больше белья можно постирать за раз. Эта корреляция сохраняется и по сей день, но разрыв между максимальным весом в компактных и больших машинах за 7–10 лет сильно сократился.

Например, современная суперузкая машина с глубиной барабана до 40 см способна принять на борт до 7 кг белья. Модели с глубиной до 50 см редко вмещают больше 8 кг. Проще говоря, технологии ушли далеко вперёд. Сегодня можно найти даже небольшую машину с большой загрузкой.

Какой мотор лучше?

Сегодня представлено два типа двигателей: опосредованные и прямые (инверторные). В чём разница? В случае с опосредованными двигателями барабан вращается не напрямую, а посредством ремней, шестерёнок или других соединителей. Инверторный же двигатель передаёт вращения напрямую.

Считается, что двигатели с прямым приводом более современные и эффективные. В качестве преимуществ приводятся следующие доводы: — Низкий уровень шума. Достигается за счёт меньшего числа вращающихся компонентов и практически полного отсутствия разгона — нужные обороты набираются почти моментально. — Меньше вибраций при большем числе оборотов во время отжима. Последнее делает сушку эффективнее. — Пониженное потребление электричества. Опять же из-за лучшего контроля вращения. — Долговечность.

Стоит ли переплачивать за сушку?

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Сушка — опция, по поводу которой у покупателей чаще всего возникает вопрос, брать или не брать. Вопрос причём резонный — функция дорогостоящая. Чтобы каждый смог для себя решить, перечислим основные плюсы и минусы.

Плюс у опции, если так подумать, один, но он очень важный — бельё на выходе получается сухим. Как следствие, одежду остаётся только погладить и разложить по ящикам. Эффективна ли сушка в стиралке? Почти всегда — да. Переплатив за сушку, покупатель, скорее всего, не разочаруется. Но всегда есть несколько "но".

Первое. В относительно простых моделях сушка включается вручную после стирки. Но и после её включения забыть про стиралку не получится. Нужно проконтролировать сухость белья. Для одной ткани 30 минут будет мало, для другой — слишком много. Отметим, что в дорогих моделях есть датчики, которые отслеживают влажность и автоматически выключают сушку.

Второе. Редкая стиральная машина может высушить полный барабан мокрого белья. Поэтому чаще всего перед сушкой машину приходится разгружать наполовину. Что тоже растягивает общее время стирки.

Третье. Фишка сушки заключается в наличии дополнительного нагревательного элемента, который раскаляет воздух. А дополнительный ТЭН — дополнительный расход электричества.

Какие режимы обязательные, а какие — не очень?

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Режимы — поле, в котором сегодня сражаются маркетологи производителей стиральных машин. Список здесь обновляется ежегодно. И не всегда за счёт безоговорочно полезных функций.

Сначала пройдёмся по списку обязательных программ. Во-первых, в современной машине обязан быть отложенный старт, который позволяет запускать машину по таймеру. Во-вторых, не стоит выбирать машину без быстрой стирки. Она позволяет освежить бельё за 15–20 минут и тем самым сэкономить электричество и воду.

Теперь о желательных опциях. Относительно новым трендом на рынке стиральных машин является автовзвешивание. Встроенные весы позволяют не только предотвратить перегруз. Умные стиралки, зная, сколько в них вещей, оптимизируют время стирки, полоскания и отжима. Всё это оптимизирует расход ресурсов.

Другой современной функцией, над переплатой за которую можно задуматься, является режим "Удаление пятен". В нём машина замачивает бельё в 40-градусной воде до двух часов. В ряде случаев режим действительно помогает избавиться от въевшихся клякс.

А есть бесполезные функции?

Их больше всего. Первое — "Дозагрузка". Позволяет докинуть бельё в барабан по ходу стирки. Перед её выбором крепко подумайте, а часто ли вы жалели об отсутствии "Дозагрузки" в старой машине? Если нет, забудьте об опции.

Второе — "Устранение пены". Режим для параноидальных домохозяек, которые боятся переборщить с моющим средством. Пена гасится за счёт частого слива воды, что, как несложно догадаться, приводит к перерасходу воды.

Третье — "Лёгкая глажка". Исходя из названия, можно предположить, что на выходе получается слегка выглаженное бельё. На деле же режим обещает якобы лёгкую глажку после сушки. Эффект достигается за счёт бережной стирки.

Как это? Одежда медленнее вращается и меньше скручивается. Однако стирка длится дольше. Полоскание в этом режиме также проходит при меньших оборотах, но при больших объёмах воды. Как итог — перерасход ресурсов и плохо вымытый порошок. В конце концов, во время "Лёгкой глажки" вещи почти не отжимаются.

Четвёртое — "Обработка паром". Разными производителями позиционируется по-разному. Кто-то настаивает, что так бельё обеззараживается. По другой версии, пар освежает одежду. Если есть потребность в этой опции, нужно проследить, чтобы обработка паром была оформлена в качестве отдельного режима, а не совмещённого.

Пятое — "Ультрафиолетовая обработка". Ещё одна якобы обеззараживающая опция. "Якобы", потому что производители бытовой техники сегодня куда только не суют УФ-лампы: и в фильтры для воды, и в чайники, и в пылесосы. Однако ни в одном из случаев убедительных доказательств эффективности метода нет.

Сенсорный экран вместо кнопок — это круто?

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Поговорим, наконец, о панелях управления. Их можно разделить на три категории: механические, электронные и дистанционные. У всех есть свои плюсы и минусы.

В первом случае машины программируются кнопками, крутилками и тумблерами. Часто встречаются в немецких моделях. Механика хороша своей безотказностью и долговечностью. Минусом является шумность: кнопки и сами по себе хрустят, а при вибрациях могут дребезжать.

Электроника подразумевает наличие сенсорных кнопок и экранов. Удобство данного решения заключается в информативности — на экран выводится много данных. Минус в нестабильности. Стиралки часто располагаются в ванной или на кухне. В каждом случае человек регулярно контактирует с водой. А сенсоры плохо реагируют на влажные руки. Тачскрины в довесок зачастую оказываются тормознутыми и не могут похвастаться отзывчивостью смартфона.