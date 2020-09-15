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Стало известно, как долго может оставаться заразным переболевший CoViD-19 человек

По данным главы Роспотребнадзора, в РФ этот срок в среднем короче, чем за рубежом.

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Фото © Pixabay

Пациент, вылечившийся от коронавируса, остаётся заразным до 90 дней, даже если у него нет никаких симптомов болезни. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН.

У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет, — отметила Попова.

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Ситуация с заболеваемостью остаётся стабильной.

Она также рассказала, что российские учёные продолжают исследовать коронавирус и пока они не выявили значимых мутаций, которые могут привести к потере контроля за эпидемией.

Сегодня "Вектор" имеет 422 изолята полногеномных, часть из них представлена в международной базе данных. На сегодняшний день значимых изменений генома не обнаружено, — добавила глава Роспотребнадзора.

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Лишь малый процент из них пожаловался на осложнения.

Попова также отметила, что сейчас в России разрабатывают 26 вариантов вакцин от CoViD-19. В гражданский оборот уже вышел первый препарат "Спутник V". Его разработал центр имени Гамалеи, сейчас проходит третья фаза клинических исследований. А первую партию второй российской вакцины от центра "Вектор" выпустят в ноябре.

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