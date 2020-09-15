Стало известно, как долго может оставаться заразным переболевший CoViD-19 человек

Пациент, вылечившийся от коронавируса, остаётся заразным до 90 дней, даже если у него нет никаких симптомов болезни. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН.

— У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет, — отметила Попова.

Она также рассказала, что российские учёные продолжают исследовать коронавирус и пока они не выявили значимых мутаций, которые могут привести к потере контроля за эпидемией.

— Сегодня "Вектор" имеет 422 изолята полногеномных, часть из них представлена в международной базе данных. На сегодняшний день значимых изменений генома не обнаружено, — добавила глава Роспотребнадзора.