В семи регионах России пищу и воду проверили на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России семь регионов участвуют в проекте по поиску следов коронавируса в воде и пище. Об этом она сообщила на заседании президиума РАН.

— Семь субъектов Российской Федерации включены в пилот. В семи субъектах проведено почти 9 тыс. исследований воды и пищевых продуктов, ни в одном случае положительных находок не выявлено, — сообщила Попова.

По её словам, было выявлено лишь 17 положительных образцов в смывах с поверхностей и 29 других случаев.

Также Попова рассказала, что порядка половины российских пациентов с коронавирусной инфекцией переносят заболевание в лёгкой форме или вовсе без симптомов.

— В нашей общей структуре около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев — это случаи или бессимптомные совсем, или с лёгким течением. И это результат активности эпидемиологического надзора, — сказала Попова.

Она также отметила, что в стране на каждый миллион жителей проводят 280 тысяч тестов на CoViD-19. Уже сделано более 40 миллионов тестов.