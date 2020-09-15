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В некоторых регионах России иммунитет от CoViD-19 нашли у половины населения

Среди тех, кто уже получил защиту естественным путём, много медиков и педагогов.

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Фото © Pixabay

В некоторых регионах РФ иммунитет от коронавирусной инфекции выработался у половины населения, более защищёнными от CoViD-19 оказались дети в возрасте от одного года до 13 лет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В рамках первого этапа в июне – августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах РФ. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных [имеющих иммунитет] лиц к новой коронавирусной инфекции, — уточнили в ведомстве.

В 11 регионах страны уровень популяционного иммунитета составил более 20%. При этом максимальные уровни коллективного иммунитета к CoViD-19 выявлены у детей дошкольного (1–6 лет) и раннего школьного (7–13 лет) возраста. В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень иммунитета выработался у работников сферы здравоохранения и образования.

В РФ уже стартовал второй этап исследований уровня популяционного иммунитета к CoViD-19 среди населения. К нему планируют приступить Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ставрополье, Хабаровский край, Приморье, Красноярский край, Татарстан, Краснодарский край, Ростовская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Белгородская, Нижегородская, Новосибирская, Астраханская, Владимирская, Иркутская, Саратовская и Тульская области, а также Москва и Подмосковье.

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