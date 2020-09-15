Глава Роспотребнадзора заявила, что CoViD-19 становится сезонным заболеванием

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в распространении CoViD-19 уже виден сезонный характер. Это глава ведомства отметила на заседании президиума Российской академии наук.

— У нас сезонность обретает CoViD. Мне кажется, что это пока что прогноз, но достаточно объективный, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что летом не было второй волны коронавируса. Спады и рост заболеваемости были частью одного эпидемиологического процесса.

— Сегодня Испания, Германия и Франция, они идут к той же цифре (50% бессимптомного течения коронавируса. — Прим. ред.), но они потеряли время, когда говорили, что летом у них нет волны. Они считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях, — заявила Попова.