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Глава Роспотребнадзора заявила, что CoViD-19 становится сезонным заболеванием

Причём пока никакой речи о второй волне не идёт. Ещё первая не закончилась.

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Фото © EPA

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в распространении CoViD-19 уже виден сезонный характер. Это глава ведомства отметила на заседании президиума Российской академии наук.

У нас сезонность обретает CoViD. Мне кажется, что это пока что прогноз, но достаточно объективный, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что летом не было второй волны коронавируса. Спады и рост заболеваемости были частью одного эпидемиологического процесса.

Сегодня Испания, Германия и Франция, они идут к той же цифре (50% бессимптомного течения коронавируса. — Прим. ред.), но они потеряли время, когда говорили, что летом у них нет волны. Они считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях, — заявила Попова.

В семи регионах России пищу и воду проверили на коронавирус

В общей сложности было проведено более девяти тысяч исследований.

Отметим, что в России в последнее время несколько растёт количество новых случаев коронавирусной инфекции. Однако увеличивается и количество тестов, которые делают в стране на CoViD-19. К тому же в некоторых регионах только естественный иммунитет к коронавирусу уже есть у половины населения.

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