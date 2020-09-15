В Минздраве рассказали о состоянии привитых от коронавируса россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 300 человек получили прививку в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса.

— Более 300 человек привито, ориентировочно у 14% возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъём температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые, — сказал министр журналистам.

Он добавил, что подобные последствия исчезают в течение суток.

По словам Мурашко, производство вакцины "Спутник V" ведётся на трёх крупных российских предприятиях. Более широкая вакцинация граждан от коронавируса станет возможной лишь после выработки достаточного количества препарата.

Министр предположил, что вакцинировать россиян, не входящих в группу риска, возможно начать в конце ноября — начале декабря.