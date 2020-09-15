В Минздраве рассказали о состоянии привитых от коронавируса россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 300 человек получили прививку в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса.
— Более 300 человек привито, ориентировочно у 14% возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъём температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые, — сказал министр журналистам.
Он добавил, что подобные последствия исчезают в течение суток.
Депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от CoViD-19Председатель нижней палаты парламента тоже планирует пройти вакцинацию, но позже.
По словам Мурашко, производство вакцины "Спутник V" ведётся на трёх крупных российских предприятиях. Более широкая вакцинация граждан от коронавируса станет возможной лишь после выработки достаточного количества препарата.
Министр предположил, что вакцинировать россиян, не входящих в группу риска, возможно начать в конце ноября — начале декабря.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
В России создан специальный сайт, на котором можно узнать подробности о первой российской — да и мировой — вакцине от коронавируса.