Нераскрытый секрет Певчих — куда подевалась загадочная спутница Навального?

На следующий день после госпитализации скандального блогера Алексея Навального с подозрением на отравление Лайф провёл мини-расследование о таинственной попутчице оппозиционера Марии Певчих. Сегодня МВД сообщило, что Певчих уклонилась от дачи объяснений и частным бортом улетела в Германию.

20 августа оппозиционному блогеру Алексею Навальному внезапно стало плохо на борту самолёта, летевшего в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где Навального отвезли в реанимацию. Лайф провёл своё мини-расследование, в ходе которого выяснил, что с Навальным в этой поездке была 33-летняя молодая женщина Мария Певчих, которая 11 августа прилетела из Лондона.

Певчих прилетает на родину два раза в год, останавливаясь в квартире матери на Ленинградском проспекте. Она ведёт дела с Навальным, снабжая блогера инсайдерской информацией для его скандальных расследований. Таких сведений не найти в открытых источниках — места пребывания фигурантов, имущество, оформленное не на прямых собственников, зарубежные счета.

15 августа Певчих как раз отметила свой день рождения и отправилась сопровождать Навального в той поездке. По словам источника Лайфа, после того, как блогеру стало плохо, Певчих какое-то время проживала в гостинице "Ibis Сибирь Омск". В последующие дни соратники Навального настаивали, чтобы блогера лечили обязательно в Германии. Но, несмотря на всю поднятую шумиху, британская подданная Певчих по-прежнему нигде не светилась.

Полиция ищет девушку для дачи объяснений

Сегодня транспортная полиция Сибирского федерального округа сообщила, что в ходе полицейской проверки была восстановлена хронология пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томской области. Они останавливались в Xander Hotel, обедали в ресторане Velvet, проводили рабочую встречу на съёмной квартире и заказывали напитки в "Венской кофейне" аэропорта города Томска.

Также сотрудники опросили пятерых сопровождавших Навального граждан России. Это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Но британская гражданка Мария Певчих (в материалах полиции она записана как Марина) уклонилась от дачи объяснений и 22 августа вылетела в Германию тем же бортом, что и сам Навальный.

На сегодняшний день доследственная проверка продолжается и полиция устанавливает местонахождение Певчих. Впрочем, оно известно. По сообщению источника Лайфа, последнее время таинственная спутница Навального постоянно проживала в апартаментах The Circle, расположенных на улице Королевы Елизаветы, в пяти минутах ходьбы от Тауэрского моста. Стоимость квартиры здесь начинается от £420 000.

Кто такая Мария Певчих?

Уже в Германии врачи клиники "Шарите" заявили, что Навальный, скорее всего, был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, куда входит небезызвестный "Новичок". Тогда российские журналисты стали пытаться выяснить, кем является Мария Певчих, которая стала впервые известна широкому кругу после публикации Лайфа.

Певчих — девушка с довольно интересной и при этом местами крайне тёмной судьбой. Родилась Мария в Москве, закончила 10 лет назад социологический факультет МГУ, успев при этом после многоуровневого отбора побывать главой российской делегации на молодёжном саммите G-8 в Канаде. По некоторым сведениям, в 2008–2009 годах она работала ассистентом одного из членов британского парламента, а затем трудилась в финансовом подразделении крупной корпорации British American Tabacco.

Мария Певчих постоянно проживает в Лондоне, являясь владелицей сети книжных магазинов в британской столице, а также Австралии. Мария при этом является фактически негласным сотрудником Фонда борьбы с коррупцией и начиная с 2009 года выполняет различные задачи по сбору информации на территории стран Евросоюза в интересах ФБК и Навального. Естественно, что при таком образе жизни Певчих имеет обширную сеть контактов — в частности с экс-олигархом и спонсором российской несистемной оппозиции Михаилом Ходорковским, предпринимателем Евгением Чичваркиным, а также известным русофобом и спонсором антироссийской кампании на Западе, владельцем фонда Hermitage Capitals Биллом Браудером.

По данным источника Лайфа, в финансировании проектов Навального помогает и отец девушки Константин Певчих. Отец Марии является директором и учредителем целой сети форм, таких как ООО "Ниобис", ООО "Фотисс", ООО "101 Академия", ООО "Игла". Компании в основном занимаются различными научно-техническими разработками и предоставлением образовательных и досуговых услуг. По некоторым данным, Певчих-старший имеет отношение к стартапу Skinport, который разработал микроиглы для безболезненной доставки лекарств. В общем и целом, довольно удобное прикрытие для перетока средств на финансирование различных проектов внутри страны.

Константин Певчих. Фото © e-xecutive.ru

Британская резидентка в опасности

Если российские (да и зарубежные тоже) следственные органы реально хотят полностью восстановить всю картину произошедших с Навальным событий, им совершенно необходимо как можно быстрее допросить Марию Певчих, тем более что от гражданства России она не отказывалась. Пока нет достаточных оснований обвинять её в конкретном преступлении — однако, понимая, как работают западные спецслужбы, Певчих сейчас вполне может и сама находиться в большой опасности как возможный ключевой свидетель во всей истории с отравлением Навального.

Если предположить, что отравление "Новичком" (или его каким-то криво сделанным аналогом) было в реальности, то нужно смотреть на тех, кто непосредственно окружал жертву такого отравления. Вокруг основателя ФБК всё время крутилась его секретарь Кира Ярмыш, но она была всё время на виду. То же самое касается и номинального директора ФБК Ивана Жданова. И только про постоянно проживающую в Лондоне связную Навального Марию Певчих мы мало что знаем.