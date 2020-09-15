На "ушатавшего" судью футболиста Широкова завели уголовное дело

На экс-игрока "Зенита" и сборной России Романа Широкова завели уголовное дело за избиение главного арбитра Никиты Данченкова. Инцидент произошёл на матче любительских команд в начале августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", — уточнил собеседник агентства и добавил, что Широкову грозит штраф до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, год исправительных работ или четыре месяца ареста.