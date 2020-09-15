На "ушатавшего" судью футболиста Широкова завели уголовное дело

На экс-игрока "Зенита" и сборной России Романа Широкова завели уголовное дело за избиение главного арбитра Никиты Данченкова. Инцидент произошёл на матче любительских команд в начале августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", — уточнил собеседник агентства и добавил, что Широкову грозит штраф до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, год исправительных работ или четыре месяца ареста.
Юрист рассказал Лайфу, почему Широков может избежать наказания за избиение судьиЭкс-футболист принёс публичные извинения, а также действовал под эмоциями.
Как уже писал Лайф, Широков 10 августа избил арбитра на любительском матче. Во время игры на стадионе академии "Спартак" судья показал футболисту красную карточку, после чего тот с криками "Ушатаю!" накинулся на него. Позже спортсмен назвал свой поступок неподобающим и извинился, но Данченков не отказался от намерения обратиться в полицию.