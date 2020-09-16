"Будьте с народом!" Белорусы атаковали инстаграм Баскова просьбами отменить концерт в Минске

Пользователи из Белоруссии буквально завалили инстаграм-страницу российского певца Николая Баскова просьбами отменить концерт в Минске 17 сентября, поскольку ситуация в республике остаётся напряжённой.
После того как артист закрыл комментарии под недавним фото с Ани Лорак, пользователи начали засыпать комментариями другие его публикации. Некоторые считают, что концерт на самом деле является политической акцией в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Откажитесь от минского шабаша... Белорусский народ вам будет признателен
Уважаемый Николай! Белорусы будут благодарны, если вы перенесёте визит в Белоруссию до стабилизации ситуации
Николай, вы талантливый певец и умный человек, не поддерживайте, пожалуйста, Батьку, он узурпировал власть, откажитесь от концерта, будьте с народом!
Николай, пожалуйста, не приезжайте на концерт в поддержу узурпатора Лукашенко 17 сентября! Не нужно! Это будет политическая акция, которая ничего хорошего ни нам, ни вам не принесёт!
Басков отказался следовать примеру Спивакова и сдавать полученный от Лукашенко орденРечь идёт об ордене Франциска Скорины, его вручают за заслуги в гуманитарной сфере.
Николай! Настоящие белорусы очень надеются, что ваша совесть не продаётся и вы не поддержите пир во время чумы! Надеемся, вы не растеряете своих поклонников в Белоруссии!
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.