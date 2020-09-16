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Силуанов рассказал, как Белоруссия будет получать кредит от России

Он будет разбит по источникам и срокам выплаты.

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Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа. Одна его часть будет направлена через межгосударственный уровень, другая — через Евразийский фонд стабилизации и развития.

Мы в текущем году хотим предоставить 1 миллиард долларов, из которых 500 миллионов долларов — за счёт ЕФСР, 500 миллионов долларов — за счёт межгоскредита. В следующем году — 500 миллионов долларов за счёт межгоскредита, — сказал Силуанов журналистам.

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Эти деньги можно будет выделить вне рамок утверждённой программы.

Он добавил, что для предоставления межгосударственного кредита России нужны законодательные поправки. Они уже есть в Бюджетном кодексе. Как только их одобрят, начнётся работа по предоставлению межгоскредита.

Напомним, договорённость о таком кредите была достигнута в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров двух стран продолжалась более четырёх часов. Для белорусского политика визит в РФ стал первой зарубежной поездкой после президентских выборов, прошедших 9 августа.

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