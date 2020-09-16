Силуанов рассказал, как Белоруссия будет получать кредит от России

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа. Одна его часть будет направлена через межгосударственный уровень, другая — через Евразийский фонд стабилизации и развития.
— Мы в текущем году хотим предоставить 1 миллиард долларов, из которых 500 миллионов долларов — за счёт ЕФСР, 500 миллионов долларов — за счёт межгоскредита. В следующем году — 500 миллионов долларов за счёт межгоскредита, — сказал Силуанов журналистам.
Госдума приняла закон об упрощённой выдаче кредита БелоруссииЭти деньги можно будет выделить вне рамок утверждённой программы.
Он добавил, что для предоставления межгосударственного кредита России нужны законодательные поправки. Они уже есть в Бюджетном кодексе. Как только их одобрят, начнётся работа по предоставлению межгоскредита.
Напомним, договорённость о таком кредите была достигнута в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров двух стран продолжалась более четырёх часов. Для белорусского политика визит в РФ стал первой зарубежной поездкой после президентских выборов, прошедших 9 августа.