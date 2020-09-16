Госдума приняла закон об упрощённой выдаче кредита Белоруссии

Куда Белоруссия потратит "путинские" 1,5 млрд долларов Визит старого-нового президента Белоруссии в Россию был предсказуем. Как только Лукашенко понял, что он сумеет удержать политическую власть в республике, перед ним снова встали нерешённые им же за прошлый президентский срок экономические вопросы. Помогут ли республике полтора миллиарда долларов, которые ей уже пообещал Владимир Путин?