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Опубликовано 16 сентября 2020, 14:55

Госдума приняла закон об упрощённой выдаче кредита Белоруссии

Фото © Новодережкин Антон / ТАСС

Фото © Новодережкин Антон / ТАСС

Эти деньги можно будет выделить вне рамок утверждённой программы.

Госдума РФ приняла закон, который позволяет России выдать в 2020 году государственный кредит Белоруссии в упрощённом порядке.

В документе указано, что Россия сможет предоставлять иностранным государствам кредиты, которые ранее не были предусмотрены утверждённой программой. В частности, деньги теперь разрешается предоставлять как за счёт средств самой программы, так и за счёт уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на конец года.

Как уточнил глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, речь идёт именно о предоставлении кредитов иностранным государствам, а не юрлицам.

Куда Белоруссия потратит "путинские" 1,5 млрд долларов
Куда Белоруссия потратит "путинские" 1,5 млрд долларов

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, на что пойдёт кредит для Белоруссии в размере $1,5 миллиарда. По его словам, часть средств будет использована для рефинансирования долгов Минска перед Москвой.

Напомним, договорённость о таком кредите была достигнута в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров двух стран продолжалась более четырёх часов. Для белорусского политика визит в РФ стал первой зарубежной поездкой с президентских выборов, прошедших 9 августа.

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Алексей Дёмин
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