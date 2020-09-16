Госдума приняла закон об упрощённой выдаче кредита Белоруссии
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Эти деньги можно будет выделить вне рамок утверждённой программы.
Госдума РФ приняла закон, который позволяет России выдать в 2020 году государственный кредит Белоруссии в упрощённом порядке.
В документе указано, что Россия сможет предоставлять иностранным государствам кредиты, которые ранее не были предусмотрены утверждённой программой. В частности, деньги теперь разрешается предоставлять как за счёт средств самой программы, так и за счёт уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на конец года.
Как уточнил глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, речь идёт именно о предоставлении кредитов иностранным государствам, а не юрлицам.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, на что пойдёт кредит для Белоруссии в размере $1,5 миллиарда. По его словам, часть средств будет использована для рефинансирования долгов Минска перед Москвой.
Напомним, договорённость о таком кредите была достигнута в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров двух стран продолжалась более четырёх часов. Для белорусского политика визит в РФ стал первой зарубежной поездкой с президентских выборов, прошедших 9 августа.