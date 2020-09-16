Госдума приняла закон об упрощённой выдаче кредита Белоруссии

Госдума РФ приняла закон, который позволяет России выдать в 2020 году государственный кредит Белоруссии в упрощённом порядке.
В документе указано, что Россия сможет предоставлять иностранным государствам кредиты, которые ранее не были предусмотрены утверждённой программой. В частности, деньги теперь разрешается предоставлять как за счёт средств самой программы, так и за счёт уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на конец года.
Как уточнил глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, речь идёт именно о предоставлении кредитов иностранным государствам, а не юрлицам.
Куда Белоруссия потратит "путинские" 1,5 млрд долларовВизит старого-нового президента Белоруссии в Россию был предсказуем. Как только Лукашенко понял, что он сумеет удержать политическую власть в республике, перед ним снова встали нерешённые им же за прошлый президентский срок экономические вопросы. Помогут ли республике полтора миллиарда долларов, которые ей уже пообещал Владимир Путин?
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, на что пойдёт кредит для Белоруссии в размере $1,5 миллиарда. По его словам, часть средств будет использована для рефинансирования долгов Минска перед Москвой.
Напомним, договорённость о таком кредите была достигнута в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров двух стран продолжалась более четырёх часов. Для белорусского политика визит в РФ стал первой зарубежной поездкой с президентских выборов, прошедших 9 августа.