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Ростуризм предложил резко увеличить размер компенсации за туры по стране

Также могут быть сняты ограничения по минимальной стоимости путешествия.

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Фото © Pixabay

Ростуризм предложил расширить программу кешбэка за туры внутри страны, в том числе увеличить максимальный размер выплаты до 50 тысяч рублей. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Проектом предусматривается внесение изменений в правила ‎в части сокращения периода проживания в средстве размещения до двух ночей, ‎что позволит учесть поездки выходного дня; снятие ограничения по минимальной стоимости туристской услуги; увеличение максимального размера выплаты с 15 до 50 тысяч рублей за одну туристскую услугу, — говорится в документе.

Также постановлением предлагается внести в программу санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность, и организации отдыха детей и их оздоровления, а также агрегаторы.

Туроператоры назвали самые популярные направления по программе кешбэка

Там отметили возросший интерес к поездкам на Камчатку и Байкал.

Ранее сообщалось, что программой компенсации за туры по России на 27 августа воспользовалось уже 50 тысяч человек. В Ростуризме заявили об эффективности акции и задумались о повторном её проведении уже в этом году.

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