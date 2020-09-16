Ростуризм предложил резко увеличить размер компенсации за туры по стране

Ростуризм предложил расширить программу кешбэка за туры внутри страны, в том числе увеличить максимальный размер выплаты до 50 тысяч рублей. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

— Проектом предусматривается внесение изменений в правила ‎в части сокращения периода проживания в средстве размещения до двух ночей, ‎что позволит учесть поездки выходного дня; снятие ограничения по минимальной стоимости туристской услуги; увеличение максимального размера выплаты с 15 до 50 тысяч рублей за одну туристскую услугу, — говорится в документе.

Также постановлением предлагается внести в программу санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность, и организации отдыха детей и их оздоровления, а также агрегаторы.