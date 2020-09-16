Ростуризм предложил резко увеличить размер компенсации за туры по стране

Ростуризм предложил расширить программу кешбэка за туры внутри страны, в том числе увеличить максимальный размер выплаты до 50 тысяч рублей. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
— Проектом предусматривается внесение изменений в правила в части сокращения периода проживания в средстве размещения до двух ночей, что позволит учесть поездки выходного дня; снятие ограничения по минимальной стоимости туристской услуги; увеличение максимального размера выплаты с 15 до 50 тысяч рублей за одну туристскую услугу, — говорится в документе.
Также постановлением предлагается внести в программу санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность, и организации отдыха детей и их оздоровления, а также агрегаторы.
Туроператоры назвали самые популярные направления по программе кешбэкаТам отметили возросший интерес к поездкам на Камчатку и Байкал.
Ранее сообщалось, что программой компенсации за туры по России на 27 августа воспользовалось уже 50 тысяч человек. В Ростуризме заявили об эффективности акции и задумались о повторном её проведении уже в этом году.