Глава "Газпрома" заявил о решении резко увеличить расходы на газификацию регионов

"Газпром" готов полностью обеспечить всех потребителей газом предстоящей зимой, в том числе и иностранных покупателей. В частности, в подземные газовые хранилища Европы планируется направить около девяти миллиардов кубометров газа. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину.

— Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идёт строго в соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 миллиарда кубометров газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора — 843,3 миллиона кубометров газа в сутки. <...> Исполнение всех этих мероприятий позволит "Газпрому" в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей, — отметил Миллер.

Также глава "Газпрома" рассказал о планах по газификации страны, поручения по которым ранее давал глава государства. Компания готовится подписать пятилетние программы с 67 субъектами Федерации. Финансирование газификации вырастет почти в три раза — до 526,1 миллиарда рублей.

— Линейная часть, которая будет построена за эти пять лет, — это 24,4 тысячи километров. Будет газифицировано 3632 населённых пункта, и уровень газификации выйдет на уровень 74,7%, — сказал Миллер.