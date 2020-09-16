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В России решено упростить правила въезда для иностранцев

Теперь некоторым из них не придётся каждые три месяца выезжать из страны, чтобы обновить срок пребывания.

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Фото © ТАСС / Коньков Сергей

В России станут проще правила въезда в страну для иностранцев. Родственники россиян смогут получать долгосрочные визы, сроком до года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан — супругов, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство, — сказал Мишустин.

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Глава МИД полагает, что те, кто говорит о подобных мерах, просто "скучают по Советскому Союзу".

Благодаря поправке в закон иностранцы получат возможность до года находиться рядом с российскими родственниками. Основанием для этого будет письменное заявление гражданина РФ. Из закона уберут норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы России и тут же возвращаться.

Ранее Лайф рассказывал, что в России стало больше пунктов пропуска для въезда в страну по электронной визе.

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