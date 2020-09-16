В России решено упростить правила въезда для иностранцев

В России станут проще правила въезда в страну для иностранцев. Родственники россиян смогут получать долгосрочные визы, сроком до года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

— Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан — супругов, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство, — сказал Мишустин.

Благодаря поправке в закон иностранцы получат возможность до года находиться рядом с российскими родственниками. Основанием для этого будет письменное заявление гражданина РФ. Из закона уберут норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы России и тут же возвращаться.