Приговор Ефремову опять оспорили. На этот раз не из-за полученного им срока

На приговор Пресненского суда Москвы в отношении Михаила Ефремова поступила апелляционная жалоба от компании "Стоун-XXI". Фирма является собственником автомобиля, который участвовал в том смертельном ДТП в центре столицы.

— В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М.О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшим, — сообщили Лайфу представители Пресненского суда.

Компания намерена добиваться компенсации за уничтоженный автомобиль. Для этого её нужно признать потерпевшей стороной, для чего и нужно отменять первый приговор.

Также в суде добавили, что на приговор уже имеются апелляционные жалобы со стороны бывших защитников Михаила Ефремова — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.