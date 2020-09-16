Приговор Ефремову опять оспорили. На этот раз не из-за полученного им срока

На приговор Пресненского суда Москвы в отношении Михаила Ефремова поступила апелляционная жалоба от компании "Стоун-XXI". Фирма является собственником автомобиля, который участвовал в том смертельном ДТП в центре столицы.
— В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М.О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшим, — сообщили Лайфу представители Пресненского суда.
Компания намерена добиваться компенсации за уничтоженный автомобиль. Для этого её нужно признать потерпевшей стороной, для чего и нужно отменять первый приговор.
Также в суде добавили, что на приговор уже имеются апелляционные жалобы со стороны бывших защитников Михаила Ефремова — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.
"Самое важное". Стало известно, что было в папке Ефремова на последнем судебном заседанииПо словам сестры, артист уже подружился со всеми в СИЗО и готов давать спектакли в актовом зале изолятора.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста — Эльмана Пашаева — в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.