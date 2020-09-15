Москва Пашаеву не верит. Как скандальный адвокат покорил столицу и решил квартирный вопрос

Пока столичная богема и адвокаты обсуждают, как Эльман Пашаев защищал своего звёздного клиента Михаила Ефремова, сам адвокат только успевает отбиваться от следователей, которые проверяют его на причастность к различным сомнительным делам. На днях появилась информация о том, что он мог незаконно присвоить себе жильё семьи простых москвичей. Возможно, благодаря этому выходец из Азербайджана в конце 90-х стал москвичом. Лайф разбирался в истории, которая может закончиться для Пашаева серьёзными неприятностями.

Семейство Кирсановых-Тарабриных получило трёшку в доме № 10 на Костромской улице в Москве ещё в 1978 году благодаря деду. Таким образом руководство тогдашнего МПС (сейчас РЖД) отметило его многолетний самоотверженный труд на благо развития советских железных дорог.

Наследница квартиры Елена Тарабрина, сменившая после замужества фамилию на Кирсанова, пережила страшный 1997 год. У неё случился инсульт, затем инвалидность и недееспособность. После этого один за другим умерли муж и первая внучка. Вместе с ней в квартире жили сын Евгений и дочь Екатерина. Времена были непростые, семья отчаянно нуждалась в деньгах. Именно поэтому на семейном совете было принято решение пустить в дом квартирантов.

Молодой и борзый

И после этого в одной из комнат появился квартиросъёмщик — молодой азербайджанец Эльман Пашаев. Он представился сотрудником правоохранительных органов Азербайджана. Соседи помнят, как в то время он мелькал за прилавком на местном рынке. Сам он рассказывал, что владел торговой точкой на Савёловском рынке, перегонял машины из других стран. Сначала он бывал наездами, затем стал жить постоянно. Вроде как регулярно и обильно угощал хозяйку квартиры Елену разным алкоголем — после смерти мужа она впала в депрессию. Елена начала выпивать с Пашаевым, и всё чаще их посиделки заканчивались вызовом скорой помощи. Родственники говорили, что Пашаев ящиками приносил алкоголь в дом Кирсановых, ссылаясь на то, что хозяйка квартиры сама просит его это делать.

К тому моменту, как утверждает родня москвички, Пашаев уже вёл себя как полноправный хозяин. Например, якобы присвоил ценные вещи Кирсановых: фарфоровые сервизы, посуду, привезённую бабушкой и дедушкой из Германии, вазы, золотые украшения и даже швейную машинку "Зингер". Семейству объявил, что всё это им больше не понадобится.

Спустя время дочь Елены Екатерина неожиданно нашла в квартире свидетельство о браке, в котором было указано, что Эльман Пашаев и Елена Кирсанова — законные муж и жена, а сам новоиспечённый супруг уже успел прописаться в квартире. Как это произошло, хозяйка квартиры не знает.

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Следующие события стали развиваться по самому распространённому в нулевых сценарию. В 2005 году, когда Кирсанова хотела прописать свою внучку, обнаружила, что в квартире уже прописаны родственники Пашаева. И когда Екатерина потребовала выписать их, в ответ получила только угрозы — мол, Эльману якобы ничего не стоит расправиться с хозяевами. Свои слова юрист подкреплял, запуская в квартиру пожить молодых крепких людей в наколках, которые вели себя очень вольготно.

Дальше — хуже. В какой-то момент в квартире оказалось прописано уже восемь человек. И, наконец, в 2015 году Пашаев приватизировал некогда ведомственную квартиру, записав в её владельцы свою многочисленную родню. Таким образом оставив без собственности хозяйку, её сына и дочь, а также двух несовершеннолетних внучек.

Все годы оккупации квартиры пашаевской роднёй Кирсановы не оставляли попыток вернуть собственность — обращались то в суды, то в полицию, нанимали адвоката. Однако эффекта от этого не было никакого. Более того, женщины убедились в том, что на стороне Пашаева оказывались и сотрудники правоохранительных органов (одного из них потом видели рассекающего по улицам на машинах Пашаева), и нанятый адвокат, и даже представители судебной власти. Дела против него рассыпались, как карточные домики.

После каждой попытки вернуть собственность адвокат избивал Елену Кирсанову, ругался и грозил убить. И максимум, чего им удалось достичь, — Пашаев предложил семье съехать на его маленькую квартиру в том же Бибиреве. Он якобы говорил, что если они будут себя вести тихо, то он передаст её в собственность Кирсановых. Бывшая хозяйка квартиры утверждала, что он якобы заставил подписать множество пустых бланков, которые, возможно, впоследствии использовались в судах и инстанциях.

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Обманутая бизнесвумен

И всё же эта история может показаться не такой простой. Обманутая Пашаевым хозяйка трёшки в Алтуфьеве — дама с историей. Несмотря на перенесённый инсульт и инвалидность, в 1998 году она зарегистрировала компанию "Интернешнл трейдинг", которая занималась торговлей бытовыми товарами. Зарегистрирована она была в Алтуфьеве на Лобненской улице и закрылась в 2016 году, просуществовав 18 лет.

Любой бизнесмен скажет, что неуспешные компании так долго не живут, а значит, была и работа, и прибыль. Сама Кирсанова занималась бизнесом или нашлись помощники? В своё время Пашаев хвастался ей, что на одном из московских рынков владел торговой точкой, занимался мясом. Возможно, был период, когда эти двое могли успешно и взаимовыгодно сотрудничать? Или адвокат мог действовать от имени Кирсановой, давя на неё и пользуясь своим положением нового владельца квартиры?

Соседка Кирсановой рассказала Лайфу, что в действительности происходило с той злополучной квартирой и её обитателями:

— Сейчас в этой квартире живут азербайджанцы — брат Пашаева с семьёй. Я знаю, дочь Кирсановой по судам хлопотала, чтобы квартиру вернуть. Но ничего не получилось. И вряд ли что-то получится. За Кирсановыми сейчас только одна комната. Эльман, конечно, сделает всё так, как ему нужно. Они познакомились на рынке, он там торговал раньше. У Елены любовь к нему была. Они заключили фиктивный брак, потом квартиру он у неё отхватил. Мы её предупреждали, что не надо так делать, но она никого не слушала. Сейчас живёт в Бибиреве с детьми, внуками. Зачем было расписываться и прописывать его в квартире? Жалко её.

Биография с душком

Пашаев уже прославился на всю Россию своей манерой ведения дел. Напомним, клиент адвоката бизнесмен Псуноков в своё время якобы одолжил ему 2,5 миллиона рублей в качестве недостающей части для покупки квартиры. Пашаев пообещал, что перепродаст доставшуюся ему по дешёвке квартиру дороже и сразу отдаст долг. В итоге сейчас идёт разбирательство.

Кроме того, в 2017 году у бизнесмена были претензии и к жене Пашаева, та получила от фирмы Псунокова полтора миллиона рублей за автомобиль, который должна была передать в автопарк фирмы. Но после этого супруга продала "мерседес" другому покупателю. А деньги отдавать не захотела.

Также в багаже адвоката есть ещё одно неприятное для него дело — экс-начальника ОУФМС по району Южное Бутово Алексея Арсеновича. Чиновника судили за взятку в размере всего-то 50 тысяч рублей. За пять миллионов рублей Арсенович, по сути, купил у Пашаева больше трёх с половиной лет тюрьмы, хотя тот убеждал бывшего начальника ОУФМС, что ему светит лишь условный срок и штраф. Деньги за невыполненную работу Пашаев, разумеется, возвращать не стал.

Нужно отметить, адвокат вообще очень плохо расстаётся с деньгами. Например, налоговикам в 2020 году он задолжал почти 800 тысяч рублей. На сегодняшний день он не оплатил налог на имущество — это почти 200 тысяч рублей. Налог на транспорт — почти 550 тысяч рублей. И земельный налог, сумма которого составляет 36 тысяч рублей.

То же и с его знаменитым "майбахом", который "засветился" на процессе по делу актёра Михаила Ефремова: сейчас по номеру его машины в системах ГИБДД находится девять штрафов на сумму 11,5 тысячи рублей. А всего их было зарегистрировано почти на 140 тысяч.

Похоже, дело актёра Ефремова может стать лебединой песней скандального адвоката. Количество обиженных им в разные годы партнёров и клиентов, видимо, выросло настолько, что их единичные голоса наконец начали сливаться в мощный хор, способный похоронить карьеру Пашаева навсегда.