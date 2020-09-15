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    За месяц до тех событий. Хозяйка Audi Q5 на Урале осталась бы жива, если бы силовики раскрыли другое вымогательство

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    Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

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    Почти год в Екатеринбурге длится процесс по резонансному делу убийства молодой женщины Ксении Каторгиной. По версии следствия, её убили из-за машины. Лайф выяснил, что за месяц до убийства подозреваемые ещё и похитили двух человек с целью вымогательства.

    27-летняя Ксения Каторгина из Екатеринбурга даже подумать не могла, что, приехав на своём автомобиле Audi Q5 к потенциальным покупателям, она лишится не только машины, но и самой жизни. Последнее время ей названивала какая-то беременная женщина с токсикозом и просила подъехать в микрорайон Уралмаш. Когда 10 октября 2019 года Каторгина добралась наконец до Уралмаша, к ней подсела Екатерина Меньщикова со своим парнем Михаилом Федоровичем и Маратом Ахметвалиевым, которые представились оценщиками. Девушку слегка придушили и подъехали к заранее присмотренному коллектору. Там Каторгину безжалостно добили ножом и скинули тело в колодец.

    Ксения Каторгина. Фото © VK / Ксения

    Ксения Каторгина. Фото © VK / Ксения

    Пять дней пропавшую девушку искал весь миллионный Екатеринбург. В перепроданном третьему лицу Audi Q5 были найдены следы крови, а потом в колодце нашли и саму девушку.

    Следы крови. Фото © СУ СК РФ по Свердловской области

    Следы крови. Фото © СУ СК РФ по Свердловской области

    Четырнадцатого числа правоохранители поймали Михаила Федоровича, его девушку Екатерину Меньщикову, а также таксиста Марата Ахметвалиева. Всю троицу обвинили в убийстве и разбое. На следующий день нашли и тело убитой девушки.

    Фото © СУ СК РФ по Свердловской области / VK / Миха Абромович

    Фото © СУ СК РФ по Свердловской области / VK / Миха Абромович

    Гангстер, таксист и маникюрша. Что привело троицу с Урала к жестокому убийству

    На Урале похоронили 27-летнюю Ксению Каторгину, убитую ранее в Екатеринбурге из-за Audi Q5. Тело Ксении сбросили в колодец, машину сбыли за полмиллиона рублей. Трое подозреваемых в этом жестоком убийстве уже предстали перед судом. Журналисты видели и слёзы, и раскаяние, а также неуместную браваду. Лайф выяснил подробности громкого преступления и разобрался в личностях подозреваемых и в возможных мотивах трагедии.

    Девушка могла остаться живой

    Вскоре после преступления с уральскими журналистами связалась мать Екатерины Меньщиковой — Алла Бобняк, которая рассказала, что Ксения Каторгина могла бы быть жива, если бы правоохранители обратили внимание на случай, который произошёл всего за месяц до убийства.

    Видео © Ura.ru

    По словам Бобняк, 9 сентября к ней приехал Марат Ахметвалиев, который представился сотрудником уголовного розыска (в этот самый день родные таксиста Ахметвалиева подали на него в розыск). Ахметвалиев сказал, что погибли Екатерина Меньщикова (дочь Бобняк) и её сожитель Федорович. Алла поехала на опознание тел, но Ахметвалиев завёз её на дачу, где живые и здоровые Меньщикова и Федорович начали избивать её, вымогая деньги. Ей пришлось написать расписку на 400 000 рублей. Под предлогом того, что ей нужно взять из квартиры договор, Бобняк удалось сбежать.

    Я сказала, что деньги по паспорту не снимем, поехали за договором. Завела этого таксиста сюда домой, мы вышли на улицу, а я вернулась домой.

    Второе уголовное дело

    Ещё в октябре прошлого года по этим фактам было заведено уголовное дело. А на днях Лайфу стало известно о том, что в тот же день, 9 сентября, криминальная троица похитила не только Аллу Бобняк, но и отца Меньщиковой — пятидесятилетнего жителя Копейска Александра Бобняка. На него надели наручники и отвезли на дачный участок. Затем подозреваемые пытались вымогать всё те же 400 000 рублей у Аллы Бобняк. Дело о похищении Александра довозбудили только несколько дней назад.

    ОПС или ОПГ?

    Что в убийстве Ксении Каторгиной, что в похищении супругов Бобняк — Федорович, Меньщикова и Ахметвалиев вели себя как самая настоящая организованная преступная группа. Не исключено, что им могут предъявить обвинения по довольно жёсткой 210-й статье УК "Организация преступного сообщества или участие в нём", которая грозит пожизненным сроком.

    Екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский в разговоре с Лайфом отметил, что преступное сообщество отличается наличием обособленных структур и подразделений, то есть глубоким эшелонированием преступной деятельности.

    Если они просто группа алкашей, которые решили убить кого-то, то это одна история. А если здесь есть признаки подбора коллектива под преступление, тогда это организованная преступная группа. Это уже отягчающее обстоятельство.

    Федорович и Меньщикова действовали в паре, как Бонни и Клайд, а загнанный кредиторами и жизненными обстоятельствами отец троих детей Марат Ахметвалиев просто прибился к ним, имея за душой лишь украденный автомобиль. Поэтому, возможно, парочка привлекла его как помощника и опытного водителя, что может говорить о подборе коллектива. А это, в свою очередь, свидетельствует о криминальной троице как об организованной преступной группе.

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