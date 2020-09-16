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"Самое важное". Стало известно, что было в папке Ефремова на последнем судебном заседании

По словам сестры, артист уже подружился со всеми в СИЗО и готов давать спектакли в актовом зале изолятора.

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Фото © АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что её брат взял с собой на финальный судебный процесс.

Обратила внимание, что, когда Миша пришёл на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принёс, может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса — для него вот что самое важное, поделилась женщина в интервью StarHit.

Анастасия отметила, что, хотя они с Михаилом не общались, она уверена, что артист всё понимал, ведь он "нормальный человек", и тем более осознал своё положение в СИЗО.

Женщина добавила, что Ефремов — абсолютный лидер и уже подружился со всеми в заключении. Он планирует читать пьесы в актовом зале изолятора, а коллеги по цеху, по её словам, обещали приехать и дать спектакли для арестантов.

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Впрочем, артист уже применяет свои знания в литературе в общении с сокамерниками.

Сестра подчеркнула, что обвинительным приговором Ефремову наказали не только его самого, но и всю семью, особенно супругу Софью Кругликову, которая осталась одна с тремя детьми.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста — Эльмана Пашаева — в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.

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