Ефремов сделал выводы и поставил новому адвокату одно условие. Лайф узнал — какое

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов полностью сосредоточен на работе над делом актёра. Основная договорённость между ним и клиентом — максимально не привлекать к суду СМИ. Об этом рассказал Лайфу его коллега по адвокатской конторе Владимир Алексеев.

— Он действительно имеет адвокатский стаж с 2014 года. Я могу его как коллегу характеризовать, как компетентного адвоката. Я, как сторонний наблюдатель и адвокат с опытом работы, с учётом состоявшегося приговора считаю, что Роман Михайлович сможет подготовить обоснованную апелляционную жалобу, — сказал Алексеев.

По словам собеседника Лайфа, Филиппов сейчас занят продумыванием позиции и не хочет, чтобы его что-то отвлекало от работы. Очевидно, это его главное отличие от бывшего адвоката Ефремова — Эльмана Пашаева, который во время процесса часто делал громкие заявления для СМИ.