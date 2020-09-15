Ефремов сделал выводы и поставил новому адвокату одно условие. Лайф узнал — какое

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов полностью сосредоточен на работе над делом актёра. Основная договорённость между ним и клиентом — максимально не привлекать к суду СМИ. Об этом рассказал Лайфу его коллега по адвокатской конторе Владимир Алексеев.
— Он действительно имеет адвокатский стаж с 2014 года. Я могу его как коллегу характеризовать, как компетентного адвоката. Я, как сторонний наблюдатель и адвокат с опытом работы, с учётом состоявшегося приговора считаю, что Роман Михайлович сможет подготовить обоснованную апелляционную жалобу, — сказал Алексеев.
По словам собеседника Лайфа, Филиппов сейчас занят продумыванием позиции и не хочет, чтобы его что-то отвлекало от работы. Очевидно, это его главное отличие от бывшего адвоката Ефремова — Эльмана Пашаева, который во время процесса часто делал громкие заявления для СМИ.
Названо имя нового адвоката ЕфремоваПосле вынесения приговора артист и его семья отказались от услуг Эльмана Пашаева.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста — Эльмана Пашаева — в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.