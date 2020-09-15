Ефремов заказывает в СИЗО вещи через Интернет

Осуждённый на восемь лет колонии за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов чувствует себя в заключении уже абсолютно нормально, никаких жалоб у него ни на что нет, условия содержания нормальные. Об этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила после посещения актёра в СИЗО.

— Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться. Что касается здоровья — жалоб нет, кроме того что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит, — рассказала омбудсмен РИА "Новости".

Потяева добавила, что в камере Ефремов не только освоился, но и уже читает сокамерникам литературные произведения и отыгрывает их в виде сцен.

— Питанием доволен, условия отличные. В камере есть приватное место закрытое, телевизор, холодильник. У него сейчас всё абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены, — также отметила омбудсмен.

По словам Татьяны Потяевой, все необходимые вещи Михаил Ефремов получает, заказывая их в Интернете.