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Ефремов заказывает в СИЗО вещи через Интернет

По словам Татьяны Потяевой, актёра хорошо кормят, в камере есть телевизор.

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Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Осуждённый на восемь лет колонии за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов чувствует себя в заключении уже абсолютно нормально, никаких жалоб у него ни на что нет, условия содержания нормальные. Об этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила после посещения актёра в СИЗО.

Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться. Что касается здоровья — жалоб нет, кроме того что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит,рассказала омбудсмен РИА "Новости".

Потяева добавила, что в камере Ефремов не только освоился, но и уже читает сокамерникам литературные произведения и отыгрывает их в виде сцен.

Питанием доволен, условия отличные. В камере есть приватное место закрытое, телевизор, холодильник. У него сейчас всё абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены, — также отметила омбудсмен.

По словам Татьяны Потяевой, все необходимые вещи Михаил Ефремов получает, заказывая их в Интернете.

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Свидания с артистом разрешены пока только адвокатам.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.

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