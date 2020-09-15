После скандального суда над Ефремовым Минюст призвал наказать и Пашаева, и Добровинского

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, который представлял сторону потерпевших в резонансном деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Также направлено прошение о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который был защитником актёра.

— Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева, — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что представления связаны с публичными высказываниями Добровинского и Пашаева.

— Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрирует пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывает на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности, — сочли в Минюсте.

Напомним, после того как суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам тюрьмы, в адрес его защитника обрушился шквал критики. Члены Федеральной палаты адвокатов обвинили его в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.