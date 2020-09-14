Пашаев рассказал, что познакомился с Ефремовым через двух любовников одной женщины

Актёра Михаила Ефремова и адвоката Эльмана Пашаева свёл близкий друг артиста, который однажды был оппонентом юриста в суде. Об этом Пашаев рассказал в интервью "Собеседнику".
— У одной девушки было два любовника. Один из её любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актёр, — рассказал юрист.
Пашаев раскрыл, куда бы отправил деньги за работу над делом Ефремова — видеоАдвокат также заявил, что исход дела не зависел от защитников.
По его словам, девушка решила избавиться от одного из любовников и привлекла его к уголовной ответственности, чтобы он больше её не беспокоил. У Пашаева были неопровержимые доказательства против друга Ефремова, которые из моральных принципов он решил не публиковать.
— Близкий друг, очень известный актёр. Я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена, — рассказал Пашаев.
Напомним, после того как суд озвучил обвинительный вердикт в отношении Михаила Ефремова, приговорив его к восьми годам тюрьмы, в адрес Пашаева обрушился шквал критики. Федеральная палата адвокатов нашла в его действиях нарушения адвокатской этики, а Минюст предложил вовсе лишить юриста адвокатского статуса. Сообщалось, что Пашаев якобы сам навязался к актёру, а некоторые даже предположили, что юрист специально "утопил" своего подзащитного, поскольку много лет назад по вине пьяного водителя потерял в ДТП всю семью.