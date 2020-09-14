Пашаев рассказал, что познакомился с Ефремовым через двух любовников одной женщины

Актёра Михаила Ефремова и адвоката Эльмана Пашаева свёл близкий друг артиста, который однажды был оппонентом юриста в суде. Об этом Пашаев рассказал в интервью "Собеседнику".

— У одной девушки было два любовника. Один из её любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актёр, — рассказал юрист.

По его словам, девушка решила избавиться от одного из любовников и привлекла его к уголовной ответственности, чтобы он больше её не беспокоил. У Пашаева были неопровержимые доказательства против друга Ефремова, которые из моральных принципов он решил не публиковать.