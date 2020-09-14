Пашаев назвал приговор Ефремову "чистым заказом"

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что доволен своей работой по делу. Он заявил, что суровый приговор артисту можно объяснить "чистым заказом".
— Процессуальным оппонентам было позволено всё: наводящие, оценочные, повторные вопросы, — цитирует адвоката РИА "Новости".
Пашаев заявил, что Ефремов взял на себя вину одного из своих друзейЮрист считает, что суд был необъективен по отношению к артисту.
Пашаев отметил, что о сроке в восемь лет ему и актёру говорили ещё во время следствия, однако, по словам адвоката, политики в деле Ефремова нет. Также юрист пожаловался на угрозы, поступавшие с самого начала дела, — лишить его статуса и посадить в тюрьму.
Адвокат выразил уверенность в гуманности Мосгорсуда, который вскоре может сократить срок тюремного заключения для артиста на "год-полтора" из-за смягчающих обстоятельств в виде его характеристик, детей и наград.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его вину в смертельном ДТП на Садовом кольце. После вынесения приговора Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева".