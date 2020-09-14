Пашаев назвал приговор Ефремову "чистым заказом"

Пашаев заявил, что Ефремов взял на себя вину одного из своих друзей Юрист считает, что суд был необъективен по отношению к артисту.

Пашаев отметил, что о сроке в восемь лет ему и актёру говорили ещё во время следствия, однако, по словам адвоката, политики в деле Ефремова нет. Также юрист пожаловался на угрозы, поступавшие с самого начала дела, — лишить его статуса и посадить в тюрьму.