Ефремову предложили необычное занятие — готовить арестантов к ЕГЭ

Актёр Михаил Ефремов в ожидании рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор может помочь содержащимся в том же СИЗО школьникам подготовиться к ЕГЭ. Так считает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен посетила находящихся в "Воднике" подростков. По её словам, большинство из них одиннадцатиклассники и готовятся к сдаче ЕГЭ. Потяева напомнила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во время нахождения в этом же СИЗО участвовали в вовлечении других содержащихся под стражей в занятия спортом.

— Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних. Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают, — рассказала омбудсмен ТАСС.

По словам Потяевой, Ефремов уже применяет свои таланты в общении с сокамерниками. Он прочитал соседям отрывок из пьесы. В целом актёр на условия содержания в СИЗО не жалуется. Потяева рассказала, что сразу после ареста ему понадобилась помощь психолога, но сейчас уже всё в порядке.