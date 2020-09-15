Ефремову предложили необычное занятие — готовить арестантов к ЕГЭ

Актёр Михаил Ефремов в ожидании рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор может помочь содержащимся в том же СИЗО школьникам подготовиться к ЕГЭ. Так считает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Омбудсмен посетила находящихся в "Воднике" подростков. По её словам, большинство из них одиннадцатиклассники и готовятся к сдаче ЕГЭ. Потяева напомнила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во время нахождения в этом же СИЗО участвовали в вовлечении других содержащихся под стражей в занятия спортом.
— Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних. Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают, — рассказала омбудсмен ТАСС.
По словам Потяевой, Ефремов уже применяет свои таланты в общении с сокамерниками. Он прочитал соседям отрывок из пьесы. В целом актёр на условия содержания в СИЗО не жалуется. Потяева рассказала, что сразу после ареста ему понадобилась помощь психолога, но сейчас уже всё в порядке.
Ефремов заказывает в СИЗО вещи через ИнтернетПо словам Татьяны Потяевой, актёра хорошо кормят, в камере есть телевизор.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста — Эльмана Пашаева — в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.