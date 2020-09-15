Названо имя нового адвоката Ефремова

Представлять интересы актёра Михаила Ефремова теперь будет адвокат Роман Филиппов, информацию об этом Лайфу подтвердили в конторе, где он работает. Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, а его общий стаж работы превышает 15 лет.
По нашим данным, семья Ефремова попросила нового защитника не общаться со СМИ. Сейчас он занимается подготовкой апелляционной жалобы.
"Адвокат подставил меня на 8 лет". Ефремов рассказал об отношениях с Пашаевым после приговораОсуждённый актёр также поделился подробностями содержания в СИЗО.
Ранее на процессе по делу о смертельном ДТП артиста защищал Эльман Пашаев. После ряда заседаний и после того, как суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы, на адвоката обрушился шквал критики. Некоторые коллеги обвинили его в нарушении этики, а Минюст направил прошение о лишении его адвокатского статуса.
Пашаев рассказал, что познакомился с Ефремовым через двух любовников одной женщиныПо его словам, все стороны встретились в суде.
Позже в СМИ появились предположения, что юрист сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, поскольку в прошлом он потерял в ДТП семью. Сам же Пашаев заявил, что не жалеет о выбранной тактике, кроме того, с Ефремовым он работал якобы совершенно бесплатно.