Армрестлер, тренер и чемпион. Лайф узнал больше о новом адвокате Ефремова

Новый адвокат Михаила Ефремова не только посвятил 15 лет юриспруденции, но и успел добиться серьёзных успехов в армрестлинге. Лайф выяснил, что Роман Филиппов является чемпионом России, Европы и мира по этому виду спорта.
Он родился в Москве в 1978 году. За его плечами два высших образования. Филиппов окончил юридический факультет Московского государственного индустриального университета и Российский государственный университет физической культуры. Некоторое время силач тренировал команду Управления МЖД по армрестлингу.
Ефремов сделал выводы и поставил новому адвокату одно условие. Лайф узнал — какоеРоман Филиппов сейчас занят продумыванием позиции по делу.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста — Эльмана Пашаева — в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.