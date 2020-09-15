Армрестлер, тренер и чемпион. Лайф узнал больше о новом адвокате Ефремова

Новый адвокат Михаила Ефремова не только посвятил 15 лет юриспруденции, но и успел добиться серьёзных успехов в армрестлинге. Лайф выяснил, что Роман Филиппов является чемпионом России, Европы и мира по этому виду спорта.

Он родился в Москве в 1978 году. За его плечами два высших образования. Филиппов окончил юридический факультет Московского государственного индустриального университета и Российский государственный университет физической культуры. Некоторое время силач тренировал команду Управления МЖД по армрестлингу.