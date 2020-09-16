Семья поздравила принца Гарри с днём рождения. В послании разглядели тайный знак

Королевская семья поздравила с днём рождения принца Гарри и спровоцировала новые домыслы о разладе в доме Виндзоров. Дело в том, что титулованные родственники разместили в соцсетях посты с поздравлениями, "забыв" про его супругу Меган Маркл.

В блоге королевской семьи появилось фото королевы Елизаветы с улыбающимся Гарри на приёме в Букингемском дворце в 2017 году. В аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон разместили снимок периода "золотого трио" с благотворительного забега в 2017 году.

Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! 🎂🎈 pic.twitter.com/Y8BDRzixGs — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2020

— Желаем счастливого дня рождения принцу Гарри сегодня! — говорится в подписи к совместному снимку Кейт, Уильяма и Гарри в "Твиттере".

Как отмечает портал "Дни.ру", комментаторы сочли поздравление слишком лаконичным и "неискренним". Многие обратили внимание на то, что королевские родственники могли разместить фото, на которых есть и Меган Маркл. Они разглядели в выборе снимков тайный знак о неприязни к супруге и матери ребёнка принца Гарри.