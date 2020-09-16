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Названы возможные последствия повышения акциза на сигареты

Есть мнение, что на рынке станет больше контрафакта.

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Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

В случае увеличения акцизов на табак российский бюджет не получит ожидаемой прибыли и даже, напротив, начнёт нести дополнительные убытки из-за появления на рынке всё большего числа контрафактной и нелегальной продукции. Такое мнение высказал главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королёв.

Мера представляется необоснованной по той причине, что бюджет от этого ничего дополнительно не получит. Уже в прошлом году, несмотря на небольшую индексацию, собрали акцизов меньше, чем годом ранее. Здесь будет примерно тот же эффект, — рассказал телеканалу "360" эксперт.

Максим Козлов считает, что сейчас акцизные ставки и так упёрлись в потолок. И дальнейшее повышение цен пойдёт только на руку криминалу.

ФСБ нашла в томатной пасте сто тонн контрабандных сигарет

Судно с нелегальной продукцией прибыло из ОАЭ, сообщают в ведомстве.

Как сообщал Лайф, ранее Министерство финансов России предложило повысить стоимость табачной продукции, чтобы покрыть расходы, связанные с пандемией коронавируса. Позднее в Кремле уточнили, что никаких решений об увеличении акцизов не принималось.

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