Названы возможные последствия повышения акциза на сигареты

В случае увеличения акцизов на табак российский бюджет не получит ожидаемой прибыли и даже, напротив, начнёт нести дополнительные убытки из-за появления на рынке всё большего числа контрафактной и нелегальной продукции. Такое мнение высказал главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королёв.

— Мера представляется необоснованной по той причине, что бюджет от этого ничего дополнительно не получит. Уже в прошлом году, несмотря на небольшую индексацию, собрали акцизов меньше, чем годом ранее. Здесь будет примерно тот же эффект, — рассказал телеканалу "360" эксперт.

Максим Козлов считает, что сейчас акцизные ставки и так упёрлись в потолок. И дальнейшее повышение цен пойдёт только на руку криминалу.