Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова из-за разбитого бассейна

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин не может вернуться в Россию. Турецкий отель в городе Белеке, в котором отдыхает мужчина, выставил ему счёт на 19 тысяч долларов за разбитый детский бассейн, в который прыгнул и сломал накануне Затравкин. Таких денег у 29-летнего россиянина нет. За помощью он обратился к известному отцу, но тот категорически отказался давать деньги даже в долг.
— Вчера я получил звонок от Луки. Он сказал, что собирается возвращаться в Россию. Но его не выпустят из отеля до тех пор, пока он не возместит ущерб — средства, которые ушли на ремонт бассейна <...> Попросил одолжить ему денег. Но в помощи я ему отказал, — рассказал порталу "Собеседник" Никас Сафронов.
Своё решение художник мотивировал тем, что если у сына нашлись деньги на отдых в роскошном турецком отеле, то найдутся и на ремонт бассейна.
— Если он живёт своей жизнью и не прислушивается к моим просьбам, я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом. Достаточно того, что из-за него страдает мой имидж. Я надеюсь, что хотя бы после этой истории он поймёт, что нужно начинать худеть, — добавил художник.
Сын Никаса Сафронова весом более 240 кг прыгнул в детский бассейн, и тот пришлось закрыть на ремонтПарень философски стойко пережил инцидент.
Напомним, ранее сын Никаса Сафронова рассказал, почему вновь набрал вес и даже не собирается его скидывать.
Лука Затравкин — один из внебрачных детей Никаса Сафронова, пианист, лауреат многих международных конкурсов, известный также своей благотворительной деятельностью, пишет uznayvse.ru. Однако уже много лет парень ведёт борьбу с лишним весом, из-за которого нередко попадает в неловкие ситуации. В 2008-м Луке удалось похудеть до 76 кг, но затем объёмы вернулись снова. Сейчас музыкант, по его словам, весит от 240 до 250 кг.