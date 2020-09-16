Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова из-за разбитого бассейна

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин не может вернуться в Россию. Турецкий отель в городе Белеке, в котором отдыхает мужчина, выставил ему счёт на 19 тысяч долларов за разбитый детский бассейн, в который прыгнул и сломал накануне Затравкин. Таких денег у 29-летнего россиянина нет. За помощью он обратился к известному отцу, но тот категорически отказался давать деньги даже в долг.

— Вчера я получил звонок от Луки. Он сказал, что собирается возвращаться в Россию. Но его не выпустят из отеля до тех пор, пока он не возместит ущерб — средства, которые ушли на ремонт бассейна <...> Попросил одолжить ему денег. Но в помощи я ему отказал, — рассказал порталу "Собеседник" Никас Сафронов.



Своё решение художник мотивировал тем, что если у сына нашлись деньги на отдых в роскошном турецком отеле, то найдутся и на ремонт бассейна.

— Если он живёт своей жизнью и не прислушивается к моим просьбам, я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом. Достаточно того, что из-за него страдает мой имидж. Я надеюсь, что хотя бы после этой истории он поймёт, что нужно начинать худеть, — добавил художник.

Напомним, ранее сын Никаса Сафронова рассказал, почему вновь набрал вес и даже не собирается его скидывать.