Песков — о "гарантиях" для Лукашенко от Тихановской: Он в этом не нуждается у себя в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что действующий глава государства Александр Лукашенко получит "гарантии безопасности" в случае мирного ухода с поста.
— Мы никак бы не хотели на это реагировать. Могу повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. В остальном это всё внутреннее дело Белоруссии, — сказал Песков.
Тихановская ответила, получит ли Лукашенко "гарантию безопасности" в случае отставкиОппозиционер считает, что в данном вопросе должно учитываться "мнение всех людей".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.