Песков — о "гарантиях" для Лукашенко от Тихановской: Он в этом не нуждается у себя в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что действующий глава государства Александр Лукашенко получит "гарантии безопасности" в случае мирного ухода с поста.

— Мы никак бы не хотели на это реагировать. Могу повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. В остальном это всё внутреннее дело Белоруссии, — сказал Песков.