Тихановская ответила, получит ли Лукашенко "гарантию безопасности" в случае отставки

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко получит "гарантии безопасности" в случае мирного ухода с поста. О происходящих на родине событиях и будущем Лукашенко оппозиционер порассуждала в интервью украинскому изданию "Левый берег".

— Это всё обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдёт, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать — уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе, — ответила Тихановская на вопрос, гарантирует ли оппозиция безопасность Лукашенко, если он уйдёт мирно.

На уточняющий вопрос, получит ли белорусский лидер гарантии безопасности, она ответила: "Да. Даже больше". При этом политик не уточнила, что подразумевает под "большими" гарантиями.