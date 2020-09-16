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    Тихановская ответила, получит ли Лукашенко "гарантию безопасности" в случае отставки

    Оппозиционер считает, что в данном вопросе должно учитываться "мнение всех людей".

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    Светлана Тихановская. Фото © Facebook / Страна Для Жизни

    Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко получит "гарантии безопасности" в случае мирного ухода с поста. О происходящих на родине событиях и будущем Лукашенко оппозиционер порассуждала в интервью украинскому изданию "Левый берег".

    Это всё обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдёт, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать — уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе, — ответила Тихановская на вопрос, гарантирует ли оппозиция безопасность Лукашенко, если он уйдёт мирно.

    На уточняющий вопрос, получит ли белорусский лидер гарантии безопасности, она ответила: "Да. Даже больше". При этом политик не уточнила, что подразумевает под "большими" гарантиями.

    Тихановская заявила, что у Лукашенко нет будущего в качестве лидера Белоруссии

    При этом оппозиция планирует и дальше устраивать "массовые демонстрации".

    Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.

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