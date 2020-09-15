Белорусская оппозиция призналась в желании получить от Европы четыре миллиарда долларов

В Белоруссии один из лидеров так называемого Координационного совета по трансферу власти заявил, что страна может получить от Евросоюза до четырёх миллиардов долларов после ухода Александра Лукашенко с поста президента. Об этом Павел Латушко сказал в интервью журналистам.

По его словам, от Европы нынешняя оппозиция будет ждать "фактически плана действий по поддержке демократизации Белоруссии".

— Здесь должен быть пакет мер. Не вот эти полтора миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в пределах трёх-четырёх миллиардов, — сказал Латушко.

Впрочем, он признался, что это "оценки сравнительного характера". Реальной картины в оппозиции не видят и хотели бы получить доступ к данным Минфина и Минэкономики.