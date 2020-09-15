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Белорусская оппозиция призналась в желании получить от Европы четыре миллиарда долларов

По мнению политических активистов, ЕС должен разработать план поддержки республики.

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Фото © Pixabay

В Белоруссии один из лидеров так называемого Координационного совета по трансферу власти заявил, что страна может получить от Евросоюза до четырёх миллиардов долларов после ухода Александра Лукашенко с поста президента. Об этом Павел Латушко сказал в интервью журналистам.

По его словам, от Европы нынешняя оппозиция будет ждать "фактически плана действий по поддержке демократизации Белоруссии".

Здесь должен быть пакет мер. Не вот эти полтора миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в пределах трёх-четырёх миллиардов, — сказал Латушко.

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Он отметил, что не видит в республике "символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди".

Впрочем, он признался, что это "оценки сравнительного характера". Реальной картины в оппозиции не видят и хотели бы получить доступ к данным Минфина и Минэкономики.

Напомним, полтора миллиарда, о которых говорит Латушко, Белоруссии решила предоставить Россия. Ранее в Сочи об этом договорились лидеры двух стран.

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