Песков раскрыл, на что пойдёт кредит в $1,5 млрд для Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, на что пойдёт кредит для Белоруссии в размере $1,5 миллиарда. По его словам, часть средств будет использована для рефинансирования долгов Минска перед Москвой.

— Кредит, как и ранее, предоставляется не президенту Лукашенко, а Белоруссии. Нашему большому союзнику, братской нам стране. Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике. Иного быть не может, — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что выделение средств "никоим образом не может трактоваться как вмешательство во внутренние дела" соседней страны. По его словам, в Кремле не опасаются повторения "украинского сценария", когда Москва выделила Киеву $15 миллиардов, после чего успела закупить до смены власти на Украине еврооблигаций под 5% годовых на сумму три миллиарда долларов. Кредит ещё на $12 миллиардов реализован не был.