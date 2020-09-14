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Песков раскрыл, на что пойдёт кредит в $1,5 млрд для Белоруссии

Москва продолжит оказывать поддержку экономике республики, заверил он.

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Фото © Pixabay

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, на что пойдёт кредит для Белоруссии в размере $1,5 миллиарда. По его словам, часть средств будет использована для рефинансирования долгов Минска перед Москвой.

Кредит, как и ранее, предоставляется не президенту Лукашенко, а Белоруссии. Нашему большому союзнику, братской нам стране. Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике. Иного быть не может, — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что выделение средств "никоим образом не может трактоваться как вмешательство во внутренние дела" соседней страны. По его словам, в Кремле не опасаются повторения "украинского сценария", когда Москва выделила Киеву $15 миллиардов, после чего успела закупить до смены власти на Украине еврооблигаций под 5% годовых на сумму три миллиарда долларов. Кредит ещё на $12 миллиардов реализован не был.

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Вопрос прорабатывают министры финансов двух стран.

Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров двух стран продолжалась более четырёх часов. Для белорусского политика визит в РФ стал первой зарубежной поездкой с президентских выборов, прошедших 9 августа.

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