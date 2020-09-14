Социологи заинтересовались технологией замера легитимности избирательных кампаний от НОМ

Отмечается, что суть так называемого "Прямого НОМ" заключается в том, что, если при сопоставлении трёх статистических показателей — данных соцопросов, экзитполов и предварительных результатов голосования, они имеют примерно одинаковое значение, то это свидетельствует о легитимности выборов.