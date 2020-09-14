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Социологи заинтересовались технологией замера легитимности избирательных кампаний от НОМ

Специалисты отметили, что метод сопоставления данных является "смелым решением".

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Технология замера легитимности избирательных кампаний, которую предложила ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), заинтересовала социологов.

Отмечается, что суть так называемого "Прямого НОМ" заключается в том, что, если при сопоставлении трёх статистических показателей — данных соцопросов, экзитполов и предварительных результатов голосования, они имеют примерно одинаковое значение, то это свидетельствует о легитимности выборов.

Социологи восприняли метод с интересом, назвав его "смелым решением". Директор по политическому анализу Института социального маркетинга социолог Виктор Потуремский отметил, что такая технология оценки является адекватной. Он выразил надежду, что социологическое сообщество даст методу свою оценку.

Памфилова заявила о "беспрецедентном хамстве" некоторых наблюдателей на выборах

Глава ЦИК однако отметила, что на большинстве участков они добросовестно выполняли работу и обеспечивали законность проведения кампании.

Ранее в НОМ заявили, что эксперты оценят все подтверждённые нарушения на выборах.

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