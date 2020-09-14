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Датский регулятор раскрыл позицию по "Северному потоку — 2"

Разрешение на прокладку трубопровода было выдано DEA в июле 2019 года.

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Фото © Nord-stream2.com

Датское энергетическое агентство (DEA) отреагировало на призыв премьера страны Метте Фредериксен о пересмотре отношения Евросоюза к "Северному потоку — 2" на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным. Представитель регулятора Мортен Кристенсен указал, что задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности, передаёт РИА "Новости".

Кристенсен напомнил, что государства Балтийского моря, в число которых входит Дания, ратифицировали Конвенцию по морскому праву. В связи с этим страны обязаны разрешать прокладку транзитных трубопроводов на своих участках континентального шельфа.

Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено, — указал собеседник.

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В стране уверены, что Европа не должна зависеть от российского газа.

Напомним, разрешение на строительство трубопровода DEA выдало летом 2019 года, на сегодняшний день большая часть проекта реализована.

Ранее за заморозку или полное завершение строительства "Северного потока — 2" выступили сразу несколько политиков из Германии. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по газопроводу будет принимать весь Евросоюз.

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