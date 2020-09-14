Датский регулятор раскрыл позицию по "Северному потоку — 2"

Датское энергетическое агентство (DEA) отреагировало на призыв премьера страны Метте Фредериксен о пересмотре отношения Евросоюза к "Северному потоку — 2" на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным. Представитель регулятора Мортен Кристенсен указал, что задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности, передаёт РИА "Новости".

Кристенсен напомнил, что государства Балтийского моря, в число которых входит Дания, ратифицировали Конвенцию по морскому праву. В связи с этим страны обязаны разрешать прокладку транзитных трубопроводов на своих участках континентального шельфа.

— Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено, — указал собеседник.

Напомним, разрешение на строительство трубопровода DEA выдало летом 2019 года, на сегодняшний день большая часть проекта реализована.