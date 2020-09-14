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Глава Совета новосибирского отделения "Зелёных" исключил связь своей победы на выборах с УГ

По словам политика, он посвятил много времени работе с жителями родного округа.

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Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Председатель Совета регионального отделения партии "Зелёные" в Новосибирской области Игорь Украинцев заявил, что его победа на выборах в горсовет не связана с внесением его в списки УГ, а является результатом кропотливой работы. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Моя победа это не результат новых избирательных технологий и способов голосования, а кропотливая работа с избирателями, искренний интерес к жителям и их проблемам и большое желание помогать им и содействовать процветанию родного района, города и области в целом, — отметил Украинцев.

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Своих глав 13 сентября определили сразу 18 российских субъектов.

Ранее связывать свою победу с технологией УГ отказался другой кандидат из Новосибирской области. Вадим Агеенко, прошедший в Заксобрание региона от партии КПРФ, заявил, что его победа — показатель эффективной работы в округе.

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