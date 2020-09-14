Член КПРФ в Новосибирской области отрицает связь победы на выборах с УГ

Член КПРФ Вадим Агеенко заявил, что его победа на выборах в Заксобрание Новосибирской области является результатом эффективной работы и не связана с включением в списки УГ.

— Победа на выборах не заслуга УГ, а показатель эффективности работы в округе за долгое время, — заявил он, отметив, что партия отказалась от поддержки этой технологии, так как это попытка Алексея Навального "вовремя примазаться" к успеху явно проходных кандидатов.

Он также поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что штаб выбрал грамотную политику кампании — ненавязчивость и победил "тремя газетами и двумя листовками". Агеенко в третий раз выиграл выборы в заксобрание области по одномандатному округу.

Технология УГ подразумевает рекомендации избирателям по голосованию за определённых кандидатов не от партии власти. И на выборах в Заксобрание Новосибирской области, которые прошли в единый день голосования 13 сентября, фамилия Агеенко была включена в такой список. Сам же парламентарий публично отказался от поддержки этого политического проекта.