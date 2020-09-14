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В 2021 году в России вырастет среднегодовой размер пенсии

По данным ПФР, сейчас средний размер выплат для неработающих пожилых людей составляет 16,5 тысячи рублей.

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Фото © Pixabay

В России в 2021 году на 6,3% вырастет среднегодовой размер пенсии по старости. Пожилые люди будут получать в среднем 17 443 рубля, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты РФ.

Социальные пенсии ждёт индексация на уровне 2,6%. Ведомство уже запланировало выделить средства в сумме 7,8 триллиона рублей на финансирование выплаты страховых пенсий в следующем году. Помимо этого, 632,7 миллиарда рублей направят на выплату компенсаций, пособий на погребение, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии.

Особенности национальных пенсий. Какие выплаты получают пожилые люди в разных странах

Житель развитой, цивилизованной страны имеет право на получение пенсии. Сумма её везде разная и зависит от определённых факторов. Лайф расскажет, сколько получают пенсионеры за границей.

По данным министерства, в 2021 году Пенсионный фонд страны обеспечит выплату для 43 миллионов человек — бюджет ПФР составит 9,6 триллиона рублей.

Ранее россиянам рассказали, как на пенсии получать по 50 тысяч рублей ежемесячно.

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