В 2021 году в России вырастет среднегодовой размер пенсии

В России в 2021 году на 6,3% вырастет среднегодовой размер пенсии по старости. Пожилые люди будут получать в среднем 17 443 рубля, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты РФ.

Социальные пенсии ждёт индексация на уровне 2,6%. Ведомство уже запланировало выделить средства в сумме 7,8 триллиона рублей на финансирование выплаты страховых пенсий в следующем году. Помимо этого, 632,7 миллиарда рублей направят на выплату компенсаций, пособий на погребение, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии.

По данным министерства, в 2021 году Пенсионный фонд страны обеспечит выплату для 43 миллионов человек — бюджет ПФР составит 9,6 триллиона рублей.