Официанта турецкого отеля обвинили в изнасиловании 15-летней россиянки

Российские туристы обвинили сотрудника одного из пятизвёздочных отелей Антальи в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Сообщается, что возможным насильником оказался официант. Об инциденте девушка рассказала родителям, после чего семья попросила менеджера отеля вызвать полицию. По данным СМИ, заведение побоялось навредить своему имиджу и попыталось скрыть происшествие, после чего россияне обратились в прокуратуру.

В отеле заявили, что девушка сама виновата в произошедшем. Якобы подозреваемый увидел, как 15-летняя россиянка целует другого отдыхающего, после чего она попросила официанта не говорить об этом её матери. В конце этого диалога у школьницы и возникла претензия к сотруднику отеля.

В российском генконсульстве инцидент подтвердили, но уточнили, что речь идёт не об изнасиловании, а о домогательствах. Сейчас в Турции ведётся следствие, подозреваемый сотрудник отеля взят под стражу.